Cevdet Yılmaz'tan 'Filenin Sultanları'na Tebrik: 2025 Dünya Şampiyonası'nda Gümüş

Cevdet Yılmaz'tan 'Filenin Sultanları'na Tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 FIVB Dünya Şampiyonasında gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz'ın paylaşımı

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Filenin Sultanları dünya ikincisi. Tarihinde ilk kez çıktığı Dünya Şampiyonası finalinde sergilediği büyük mücadele için A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Dünya ikinciliğiyle turnuvayı tamamlayarak bizlere büyük bir gurur yaşatan oyuncularımıza ve Milli Takım teknik heyetine teşekkür ediyorum."