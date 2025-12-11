DOLAR
Ceylanpınar'da Trafik Kazası: 2 Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu

Ceylanpınar Viranşehir Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı; yaralanma yok, araçlarda maddi hasar oluştu, trafik kısa süreli aksadı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:02
Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Viranşehir Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Asiye Z. idaresindeki 16 AHN 428 plakalı otomobil ile Muhammet Ö.'nün kullandığı 63 SE 603 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada yaralanan olmadı, ancak çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

