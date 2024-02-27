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Cezaevi firarisi hükümlü eşini silahla saldırdı: Silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi

Açık cezaevindeki hükümlü eşi kaçtıktan sonra silahla saldırdığı kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kadın, Erzurum’da farklı suçlardan yargılanan eşinin kurbanı oldu.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 17:03
Cezaevi firarisi hükümlü eşini silahla saldırdı: Silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi

Erzurum’da farklı suçlardan cezaevinde yatan eşi kaçıp silahla vurduğu Elif S. (32) hayatını kaybetti. 19 Şubat’ta Palandöken’de Yunus Emre Mahallesi’nde gerçekleşen olayda 4 çocuk annesi kadın, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Eşi Şafak S. (39) ise firar ettiği Açık Ceza İnfaz Kurumuna geri döndü.

Palandöken Camii’nde cenaze namazı kılınan Elif S. (32), Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Elif S.'yi silahla yaralayan eşi Şafak S. (39) ise cezaevinden kaçmıştı.

Şafak S. (39), eşini silahla vurup kaçtığı gün Erzurum-Pasinler yolu üzerinde taksiyle yakalandı. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, suç aletini de ele geçirdi. Şafak S., 21 Şubat’ta mahkemeye sevk edildi ve cezaevine kondu.

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