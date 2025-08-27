Cezayir, Fransa Maslahatgüzarını 'Vize' Açıklamasını Protesto İçin Çağırdı

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Cezayir Büyükelçiliği'nin yeni personele vize verilmemesi yönündeki açıklamasını protesto etmek amacıyla Fransa'nın Cezayir Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, büyükelçiliğin dün yayımladığı vize açıklamasının ardından bugün maslahatgüzarın bakanlığa çağrıldığı ifade edildi. Açıklamada, bakanlığa çağrılan maslahatgüzara, büyükelçilikten vize konusuyla ilgili dün yapılan açıklamanın reddedildiği iletildi.

Büyükelçiliğin duyurusu ve olası etkileri

Fransa'nın Cezayir Büyükelçiliği, dün yayımladığı açıklamada yeni personele vize verilmemesi gerekçesiyle, Eylül ayı başından itibaren kendi personel sayısını ve Cezayir'deki Fransız konsolosluklarının personel sayısını üçte bir oranında azaltacağını duyurmuştu. Büyükelçilik ayrıca, bu durumun Fransa'ya yapılan vize başvurularının işleme alınma süresinin kısalmasına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.