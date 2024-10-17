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Cezayir, İsrail'i Gazze'deki Açlık Suçuyla Yargıladı

Cezayir, BM'ye başvurarak İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri aç bırakma politikasını kınadı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 00:34
Cezayir, İsrail'i Gazze'deki Açlık Suçuyla Yargıladı

Cezayir'den İsrail'e Açlık Suçlaması

Cezayir, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin aç bırakılması nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) önünde suçladı.

BM Olağanüstü Toplantısı

Cezayir'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ammar bin Cami, BMGK'nın olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, "İsrail, Gazze'deki Filistin halkına karşı kasıtlı bir aç bırakma politikası izliyor." şeklinde ifade etti.

Uluslararası Kararların Yok Sayılması

Bin Cami, Uluslararası Adalet Divanı ve BM'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiği yönündeki kararlarına vurgu yaparak, "İşgal güçlerinin bu kararları yok sayması, geçişleri kapatması ve açlık silahı olarak kullanması endişe verici." diye konuştu.

Gazze'deki Saldırılar ve İnsani Durum

İsrail'in 13 Ekim 2024 tarihinde Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki sivillere yönelik hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bin Cami, acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

7 Ekim 2023'ten Sonraki Olaylar

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere karşılık olarak İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu saldırılarda, 1200 İsrailli yaşamını yitirdi.

7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda, 17 bini çocuk olmak üzere toplamda 42 bin 409 Filistinli hayatını kaybetti. Çatışmalara verilen kısa süreli insani arada ise 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakıldı, fakat binlerce Filistinli hâlâ alıkonulmaya devam ediyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki olaylar da kaygı verici. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, 160'ı çocuk olmak üzere toplam 755 Filistinli hayatını kaybetti.

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