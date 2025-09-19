CHP 22. Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül'de — Güven Oylaması Öne Çıkıyor

ABDULLAH ÖZKUL - ALPER ŞAŞMAZ

Kurultay çağrısının gerekçesi ve süreç

Son iki yılda biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere üç kurultay toplayan CHP, 22. Olağanüstü Kurultay'ını 21 Eylül Pazar günü Ankara'da gerçekleştirecek. Parti kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, delegeler 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptaline ilişkin süren davaya karşılık, parti tüzüğünün 48'inci maddesi'ne dayanarak olağanüstü kurultay talebinde bulundu.

Delegelerin yaşadıkları kentlerin noterliklerinden aldıkları imzalı belgeleri CHP Genel Merkezi'ne iletmesinin ardından, belirlenen gündemle toplanma çağrısı yapıldı ve kurultay için geri sayım başladı.

Gündem: Güven oylaması ve seçimler

Kurultay gündemine delegeler tarafından, parti tüzüğünde yer alan "güven oylaması" maddesi de eklendi. Bugüne kadar 38'i olağan olmak üzere toplam 59 kurultay yapmış CHP'nin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi, genel başkan ile 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapacak.

Ardından genel başkan ile PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyeleri seçilecek.

Seçim usulü ve adaylık şartları

CHP'de genel başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az %5'inin kurultayda belirlenecek Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor; ilk iki oylamada sonuç alınamazsa üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

Kurultaydan sonra PM üyeliğine aday olabilmek için 10 delegenin imzası şartı aranıyor. Tüzükte PM ve YDK seçimleri için "seçimlerde kural, çarşaf listedir" ibaresi yer almakla birlikte, kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisiyle gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce blok liste usulüyle seçim yapılması da mümkün.

Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan ve seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ile YDK adayları yer alıyor; tüzük gereği bu listede cinsiyet ve gençlik kotası uygulanıyor.

Hazırlıklar, yer ve basın düzenlemesi

Parti, kurultay için ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmalarını sürdürüyor; delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli hazırlıklar yapılıyor. CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Salonun fiziki şartları nedeniyle kurultaya seyirci alınmayacak; basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulması planlanıyor.

Kongre takvimi ve sonraki adımlar

22. Olağanüstü Kurultay'ın ardından kongre takvimi işlemeye devam edecek. Tüzüğün 36'ncı maddesi ve 14 Temmuz 2025 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla başlatılan takvime göre, devam eden il kongrelerinin tamamlanmasının ardından yeni kurultay delegeleri belirlenecek.

Kasımda toplanması planlanan 39'uncu Olağan Kurultay'ta tekrar genel başkan, PM ve YDK üyelerinin seçimine gidilecek ve hazırlığı süren yeni parti programı delegelerin onayına sunulacak.