CHP: Darbenin ortağı olmaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, hükümetin gündeme getirdiği 'anayasa değişikliği' tartışmaları hakkında önemli bir açıklama yaptı. Mevcut anayasanın uygulanmadığı bir ortamda yeni anayasa değişikliğinin yapılamayacağını vurgulayan Gökçen, "Bu koşullarda tartışmaya açmak bile anayasal düzene karşı darbenin ortağı olmaktır" dedi.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, iktidarın gündeme getirdiği anayasa değişikliği üzerine önemli bir açıklama yaptı. Gökçen, mevcut anayasanın uygulanmadığı bir ortamda yeni bir anayasa değişikliği yapmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, bu tür girişimlerin anayasal düzene darbe anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Uçum'un Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin sözlerine de değinen Gökçen, Uçum'un yargıya anayasaya aykırı talimatlar verdiğini ifade etti. AYM'nin kararlarının bağlayıcı olduğunu ve bu kararlara uymamanın anayasal düzene darbe anlamına geldiğini belirten Gökçen, anayasanın değiştirilemez maddelerine aykırı düzenlemelerin yapılamayacağının altını çizdi.

Gökçen, anayasa değişikliğinin ancak demokratik ortamlarda ve toplumsal mutabakat sağlanarak yapılması gerektiğini dile getirdi. Ancak mevcut şartlarda böyle bir tartışmanın dahi anayasal düzene darbe anlamına geleceğini belirten Gökçen, hükümeti anayasanın güçlendirilmesine ve demokratik ilkelerin korunmasına odaklanmaya çağırdı.