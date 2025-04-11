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CHP'deki 'Para Sayma' Davası Devam Ediyor: Canan Kaftancıoğlu'Nun Savunması

CHP İstanbul il binasındaki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili davada 7 sanığın savunmaları alındı, duruşma 19 Kasım'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 18:42
CHP'deki 'Para Sayma' Davası Devam Ediyor: Canan Kaftancıoğlu'Nun Savunması

CHP'deki 'Para Sayma' Davası Devam Ediyor

CHP İstanbul il binasına yönelik yapılan para sayma görüntülerinin odağındaki davanın duruşması, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte 7 sanığın savunmaları alındı. Sanıklar arasında Kaftancıoğlu ile birlikte, eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, eski Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak ve iş insanı Hüseyin Kalkan da yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve parti meclisi üyeleri Bedirhan Berk Doğru ve Baran Seyhan da duruşmayı izledi.

Kaftancıoğlu'nun Savunması

Sanık Kaftancıoğlu, 2018'de CHP İstanbul İl Başkanı olarak göreve geldiğinde il binası alımına yönelik süreci anlattı. “Bir tuğla da sen koy” kampanyasıyla il binası alımına ilişkin destek topladıklarını ifade eden Kaftancıoğlu, 41 milyon lira bedelle anlaşılan bir mülk için satış bedelinin resmi kayıtlarında daha düşük gösterilmesini talep ettiklerini belirtti.

Kaftancıoğlu, “Mülk sahibi çok ısrarcı olunca rayiç bedeli olarak 24 milyon lira ile anlaştık. Paranın üstünü mülk sahibinin ofisinde elden teslim ettik.” dedi. Bağış süreçleriyle ilgili olarak da, Siyasi Partiler Kanunu'nda belirlenen limitler çerçevesinde hareket edildiğini savunan Kaftancıoğlu, siyasi partilerin bu yöntemleri kullandığını ifade etti.

Sanıkların Savunmaları

Sanıklardan Fatih Keleş, CHP Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı olarak olay tarihinde bir kampanya kapsamında kendisine verilen parayı avukatlık bürosuna teslim ettiğini söyledi. Keleş, “Bağış alma veya verme şeklinde herhangi bir eylemim olmadı” ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Tuncay Yılmaz ise o dönem Keleş’in kendisine para dolu bir çanta iletmesini istediğini belirtti ve bağış süreçleriyle ilgili herhangi bir eylemi olmadığını savundu.

Mahkeme Kararları ve Dava Süreci

Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti. Mahkeme, sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve Anayasa Mahkemesi'nin mali denetim raporunun akıbetini araştırmaya karar verdi. Duruşma, 19 Kasım'a ertelendi.

İddianamenin Detayları

İddianamede, 11 Mart'ta sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine başlatılan soruşturma süreci anlatılmakta. Görüntülerde yer alan paranın ise CHP’ye satılan taşınmazın alımında kullanıldığı belirtiliyor. İddianamede, bağışların Siyasi Partiler Kanunu'na uygunluğunun incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.

CHP İstanbul il binasının alınmasına ilişkin para sayma görüntüleriyle ilgili davanın duruşmasında...

CHP İstanbul il binasının alınmasına ilişkin para sayma görüntüleriyle ilgili davanın duruşmasında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun (ortada) aralarında bulunduğu 7 sanığın savunmaları alındı.

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