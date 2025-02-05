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CHP'den 6 Şubat İçin Resmi Tatil Talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, 6 Şubat'ın resmi tatil ilan edilmesi gerektiğini belirtti ve deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:50
CHP'den 6 Şubat İçin Resmi Tatil Talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz'dan Önemli Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Hatay'da yaptığı basın açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yaşanan büyük acıları dile getirdi. Şahbaz, 6 Şubat tarihinin idari veya resmi tatil ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Halkın Psikolojik Sürecine Destek

Şahbaz, anma programlarının dayanışma ruhunu artırarak halkın psikolojik süreçlerine destek olacağını ifade ederek, "Bu tarihte çok büyük bir deprem yaşandı, on binlerce insanımız hayatını kaybetti ve bölgemizin insanları bu acıları hala yüreğinde taşıyor. 6 Şubat'ın resmi tatil ilan edilmesini talep ediyoruz," dedi.

Kalıcı Çözümler İçin Çağrı

Deprem sonrası sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Şahbaz, sağlık alanında Afet Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'ne ihtiyaç duyulduğunu belirtti. "Afet durumlarında sağlık hizmetlerinin nasıl sunulacağı, uzmanların ve gönüllülerin nasıl görevlendirileceği gibi konular net bir şekilde tanımlanmalıdır," ifadelerini kullandı.

Çocuklar İçin Özel Destek

Şahbaz, ayrıca Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay gibi kritik illerde çocuk sağlığına özel destek paketleri hazırlanması gerektiğini bildirdi. Depremde oluşan engellilik ve ağır travmalar için multidisipliner rehabilitasyon hastanelerinin kurulmasının da önemine değindi.

Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi

Ücretsiz konut sağlayarak sağlık çalışanlarını bölgeye çekmenin önem taşıdığına dikkat çeken Şahbaz, konteynerde kalan halk için kalıcı konut tesliminin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Hasar tespitleri ve enkaz kaldırma süreçlerinin bağımsız uzmanlar tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (ortada), Hatay'da partisinin İskenderun İlçe...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (ortada), Hatay'da partisinin İskenderun İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Şahbaz, toplantıda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (ortada), Hatay'da partisinin İskenderun İlçe...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz (ortada), Hatay'da partisinin İskenderun İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Şahbaz, toplantıda konuşma yaptı.

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