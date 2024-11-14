CHP'den Esenyurt'taki Protestolara Destek: 'Bu Haklı Direnişi Sürdüreceğiz'

CHP, Esenyurt'ta Direnişini Sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı basın açıklamasında, Esenyurt Belediyesi önünde devam eden protestoların önemine vurgu yaptı. Yücel, 'Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle, belediye meclis üyeleriyle, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, tüm kadrolarıyla bu haklı direnişi sonuna kadar sürdürecektir' dedi.

Ahmet Özer'in Tutuklanması Protesto Ediliyor

CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanması ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından, protestolarını Esenyurt Belediyesi önünde sürdürmeye devam ediyor. Yücel, burada yaptığı konuşmada Ahmet Özer'in akademiye uzun yıllar emek vermiş bir bilim adamı olduğunu belirtti.

'Siyasi bir operasyon' olarak nitelendirdiği Özer'in tutuklanması ile ilgili Yücel, 'Belediye başkanımızın tutuklanması ve görevden alınmasının yanında belediye meclis üyelerimize de görevlerinin yaptırılmaması, belediyeye sokulmamaları da bir o kadar hukuk katliamıdır' şeklinde konuştu.

CHP'nin Mücadelesi Devam Edecek

Deniz Yücel, direnişlerinin bitmeyeceğini belirterek, 'Bu haksızlık sona erdirilene kadar CHP örgütü ile birlikte haklı direnişimizi sonuna kadar sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. Yücel, ayrıca önümüzdeki Pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısının Esenyurt İlçe Başkanlığında gerçekleştirileceğini duyurdu ve bu toplantıda devam eden demokrasi mücadelesini nasıl sürdüreceklerini paylaşacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de söz alarak, direniş gösterdiklerini ve 'Her gün milletvekillerimiz ve genel başkan yardımcılarımızla birlikte Esenyurt halkının ve milletimizin bize yüklediği görevin sorumluluğu gereği olarak arkadaşlarımız görevini yapacak, bizler de onlara yardımcı olacağız' ifadelerine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.