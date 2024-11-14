DOLAR
34,36 -0,04%
EURO
36,29 0,09%
ALTIN
2.818,85 0,85%
BITCOIN
3.142.286,38 -1,54%

CHP'den Esenyurt'taki Protestolara Destek: 'Bu Haklı Direnişi Sürdüreceğiz'

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Esenyurt'taki protestoları destekleyerek direnişlerinin süreceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:58
CHP'den Esenyurt'taki Protestolara Destek: 'Bu Haklı Direnişi Sürdüreceğiz'

CHP, Esenyurt'ta Direnişini Sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı basın açıklamasında, Esenyurt Belediyesi önünde devam eden protestoların önemine vurgu yaptı. Yücel, 'Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle, belediye meclis üyeleriyle, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, tüm kadrolarıyla bu haklı direnişi sonuna kadar sürdürecektir' dedi.

Ahmet Özer'in Tutuklanması Protesto Ediliyor

CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanması ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından, protestolarını Esenyurt Belediyesi önünde sürdürmeye devam ediyor. Yücel, burada yaptığı konuşmada Ahmet Özer'in akademiye uzun yıllar emek vermiş bir bilim adamı olduğunu belirtti.

'Siyasi bir operasyon' olarak nitelendirdiği Özer'in tutuklanması ile ilgili Yücel, 'Belediye başkanımızın tutuklanması ve görevden alınmasının yanında belediye meclis üyelerimize de görevlerinin yaptırılmaması, belediyeye sokulmamaları da bir o kadar hukuk katliamıdır' şeklinde konuştu.

CHP'nin Mücadelesi Devam Edecek

Deniz Yücel, direnişlerinin bitmeyeceğini belirterek, 'Bu haksızlık sona erdirilene kadar CHP örgütü ile birlikte haklı direnişimizi sonuna kadar sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. Yücel, ayrıca önümüzdeki Pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısının Esenyurt İlçe Başkanlığında gerçekleştirileceğini duyurdu ve bu toplantıda devam eden demokrasi mücadelesini nasıl sürdüreceklerini paylaşacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de söz alarak, direniş gösterdiklerini ve 'Her gün milletvekillerimiz ve genel başkan yardımcılarımızla birlikte Esenyurt halkının ve milletimizin bize yüklediği görevin sorumluluğu gereği olarak arkadaşlarımız görevini yapacak, bizler de onlara yardımcı olacağız' ifadelerine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!
2
9 Yaşındaki Galatasaray Taraftarı Yiğit Kurt, Bodrum'da Defnedildi
3
Kırklareli'nde Su Alan Balıkçı Teknesindeki 5 Kişi Kurtarıldı
4
Sinop'ta 5. Lakerda Festivali Kapılarını Açtı
5
Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
6
İzmir'de Dolandırıcılığa 2 Milyon Lira: Zanlı Tutuklandı
7
Tekirdağ'da Kayıp Kemal Gümüşsoy'un Cenazesi Bulundu

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!