CHP'den Genç Teğmenlere Destek: Disiplin Süreci Haksız ve Siyasi

Bağcıoğlu'ndan Genç Teğmenlere Destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, basın açıklaması yaparak genç teğmenlere yönelik disiplin sürecinin haksız ve siyasi amaçlı olduğunu vurguladı. “Derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Anıtpark'taki Açıklama

Bağcıoğlu, bir grup emekli askerle birlikte Anıtpark’ta yaptığı açıklamada, Atatürk'ü ve laik, demokratik cumhuriyeti korumak için ant içen kahraman teğmenlere destek olmak amacıyla toplandıklarını ifade etti.

Siyasetin Askeriye Üzerindeki Etkileri

Orduya siyasetin girmesinin acı sonuçlarının tarih boyunca görüldüğünü belirten Bağcıoğlu, Balkan Harbi ve FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olayları hatırlatarak, “Bunlardan ders alınıp TSK'ya siyaset sokulmamalıdır” dedi.

Disiplin Süreci ve Yemin Töreni

Bağcıoğlu, MSÜ Kara Harp Okulu’ndaki diploma alma ve sancak devir teslim töreninde uygulanan yemin metninin, yıllar içinde yapılan geleneklerin dışında suçlanmasının çarpıcı bir haksızlık olduğunu savundu. “Genç teğmenlerin okudukları yemin metni, 1995-2023 yılları arasında geçerliydi ve 2023 yılında sebepsiz yere yönergeden çıkarılmıştır” şeklinde konuştu. Yemin metninin vatanseverlik ve milli değerlere bağlılık içeren ifadeler taşıdığına dikkat çekti.

Atatürk ve Kamuoyunun Düşüncesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletin ortak değeri olduğunun altını çizen Bağcıoğlu, Türk milletinin, teğmenlere uygulanan bu muameleye karşı çıkmakta olduğunu vurguladı. “Yüksek Disiplin Kurulu’ndan (YDK) adil bir karar vermesini talep ediyoruz” dedi.

Anıtkabir Ziyareti

Açıklamanın ardından, Bağcıoğlu ve beraberindekiler Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bir grup emekli askerle Anıtpark'ta basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bir grup emekli askerle Anıtpark'ta basın açıklaması yaptı.