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CHP’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: “Sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önümüze bakıyoruz”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" sözlerine cevap verdi.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 17:39
CHP’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: “Sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önümüze bakıyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP’nin eski genel başkanı olan Kılıçdaroğlu’nun "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" sözlerine cevap verdi. Gökhan Günaydın, “Biz Türkiye'yi temsil etmekte olan tüm siyasi partilerle görüşebiliriz. Ama elbette Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden de taviz vermeyiz. Bu tavrımız da nettir" şeklide, Kılıçdaroğlu'na karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu’nun sözlerine cevap olarak CHPli Gökhan Günaydın, "CHP, geçmişten beri tüm siyasi partilerle görüşen tek siyasi partidir. Biriyle toplantı yapmak ya da görüşmek, onunla mücadele edilmediği anlamına da gelmez. CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle geleceğe bakmaktadır. Türkiye'yi temsil etmekte olan tüm siyasi partilerle görüşebiliriz. Ancak şu da bilinsin ki Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden milim sapmayız” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Özel ve Erdoğan'ın görüşecek olmasına tepki göstermişti

CHP’nin eski genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkede milyonlarca çocuğun ve gencin büyük sıkıntı yaşadığı, emeklilerin ay sonunu getiremediği, doların 30 TL’nin üzerine çıktığı bir ülkede, bu sistemin kurucusu olan sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” sözleri ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’la görüşecek olmasına tepki göstermişti. 

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