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CHP'den Terör ve Ekonomi Üzerine Kritik Açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Başarır, terörle mücadelede birlik ve Hazine'nin vergi politikalarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 15:30
CHP'den Terör ve Ekonomi Üzerine Kritik Açıklamalar

CHP'den Terörle Mücadele ve Ekonomik Eleştiriler

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gündemi değerlendirirken, "Bu ülkede terörü hep beraber bitirelim, kardeşlik gelsin. Bizim vatan sevgimiz, 85 milyonu kucaklamamız, zamana ve mekana göre değişmez," dedi.

Malatya Depremine Geçmiş Olsun Mesajı

Başarır, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Bunun yanında, savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin ertelendiğini hatırlattı.

Vergi Eleştirisi ve Tepkiler

Başarır, "Savunma sanayi sebep gösterilerek insanların borcundan 750 lira vergi alınmak istendi. Milyonlarca insan bu duruma tepki gösterdi," diyerek insanların tepkisinin haksız yere vatan haini olarak damgalandığını ifade etti. CHP'li siyasetçi, karşı çıkanların vatan haini olarak ilan edilmesine sert tepki gösterdi.

Devletin Vergi Sorumluluğu

Başarır, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığının "vergi yüzsüzleri" açıklamasına da değinerek, "Türkiye'de devletin yakasına yapışmış olanların vergi ödemediğini ve 3 bin 800 kişiyi soruşturacaklarını duyurdular. Önce kendiniz vergi konusundaki ahlakınızı sorgulayın," dedi.

CHP'nin Barış ve Kardeşlik Vurgusu

Bir gazetecinin sorusu üzerine, CHP'nin barış ve kardeşliği savunmayı sürdüreceğini belirten Başarır, "Bu ülkedeki hukukun üstünlüğü ve adaletin herkes için eşit bir şekilde uygulanması gerektiğini savunuyoruz. Biz her zaman analar ağlamasın dedik," ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı İle İlgili Açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı'nın TBMM Başkanı hakkındaki ifadelerine yanıt veren Başarır, "Devlet protokolünde oturan bir kişinin söylediklerine dikkat etmesi gerekir. İlk dört madde bizim kırmızı çizgimizdir," dedi.

Son olarak, ekonomik düzenlemeleri eleştiren Başarır, "Emin olun ki, Erdoğan ve partisi bu vergiyi halka sormadan, banka patronlarına danışarak getirmiştir. AKP iktidarında vatandaşın zarar görme ihtimali hep göz ardı ediliyor," diye ekledi.

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