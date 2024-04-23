CHP'den ve sendikalardan “Taksim Meydanı” kararına tepki: “1 Mayıs Taksim’dir, Taksim 1 Mayıs’tır”

İstanbul Valisi Davut Gül’ün 1 Mayıs’ta Taksim’in yasaklandığına ilişkin açıklaması üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, 1 Mayıs'ın ruhuna gölge düşürülmemesi için Taksim’in 1 Mayıs’ta halka açılması talebini tekrarladı.

Anayasa Mahkemesi’nin daha önce vermiş olduğu kararı hatırlatan Taşçıer, “AYM, Taksim Meydanı yasağını anayasaya aykırı buldu. İktidar, bu yasakçı ve 'ben yaptım oldu' anlayışında ısrar etmemeli ve Anayasa Mahkemesi kararına karşı gelmemeli. 1 Mayıs’ın ruhuna gölge düşürülmemeli. Taksim'in 1 Mayıs’ta milyonlara açılması için çağrımızı tekrarlıyoruz. 1 Mayıs Taksim'dir, Taksim 1 Mayıs'tır” ifadelerini kullandı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İstanbul Barosu eski Başkanı Turgut Kazan ve Umut Sendikası da AYM kararını hatırlatarak karara tepki gösterdi. Sendikalar, Taksim’i 1 Mayıs alanı olarak gördüklerini ve bu konuda ısrarcı olduklarını ifade ederek, 1 Mayıs’ta Taksim’e çağrılarını yineledi.