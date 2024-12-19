DOLAR
35,07 -0,09%
EURO
36,55 -0,56%
ALTIN
2.938,09 -0,74%
BITCOIN
3.580.211,87 -0,75%

CHP'den Yükseköğretim Burslarına Artış Talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, yükseköğretim burslarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:56
CHP'den Yükseköğretim Burslarına Artış Talebi

CHP'den Yükseköğretim Burslarına Artış Talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, yükseköğretim burslarının arttırılması gerektiğini ifade ederek, mevcut burs ve kredi miktarının öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, öğrencilere verilen bursun yalnızca 3 bin lira olduğunu dile getirerek, "Bu parayla geçinmek mümkün değil; asıl anlamı ise 'paran yoksa okuma' demektir. Parlak gençlerimiz, bu yetersizlik nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalıyor," dedi.

Öğrenci Yurtları Yetersiz

Kılıç, iktidarın yoksul gençlerin eğitim hakkını elinden aldığını savunarak, üniversitelerin bu gençlere kapılarını kapattığını ifade etti. Ayrıca, öğrenci yurtlarının da yetersiz olduğu eleştirisinde bulunarak, gençlerin insani şartlarda barınma hakkının görmezden gelindiğini öne sürdü.

Kılıç, mezunların iş bulamadığı için salgın göçü yaşadığını, özellikle 30 yaş altındaki her 100 gençten 27'sinin eğitim ve istihdam dışında kaldığını vurguladı.

Mülakatlar ve İş Bulma Sorunları

Kılıç, hükümetin mülakatları kaldırmak için söz verip bunu gerçekleştirmediğini, iş başvuruları sırasında başarılı olan öğrencilerin mülakatlarda elendiğini iddia etti. "Bu iktidar, gencine eğitim ve iş olanağı sağlamayan bir iktidardır. Her şeyi yandaşlarına veren ve halkın evlatlarının umudunu çalan bu düzen değişmelidir," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Firari Hükümlü Tırda Yakalandı
2
Gabon'da Gece Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
3
Erzurum'da 'Laf Atma' Cinayetinde Hapis Cezası: 1 Sanığa 11 Yıl 8 Ay
4
Baykar Başkanı Selçuk Bayraktar: Türkiye, SİHA Pazarında Dünya Lideri
5
Manisa'da Şarampole Düşen Otomobilde 3 Yaralı
6
Denizli'de Yaralıların Olduğu Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
7
Ankara'da Kayıp İbrahim Öztaş'ın Cesedi Bulundu

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı