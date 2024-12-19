CHP'den Yükseköğretim Burslarına Artış Talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, yükseköğretim burslarının arttırılması gerektiğini ifade ederek, mevcut burs ve kredi miktarının öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, öğrencilere verilen bursun yalnızca 3 bin lira olduğunu dile getirerek, "Bu parayla geçinmek mümkün değil; asıl anlamı ise 'paran yoksa okuma' demektir. Parlak gençlerimiz, bu yetersizlik nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalıyor," dedi.

Öğrenci Yurtları Yetersiz

Kılıç, iktidarın yoksul gençlerin eğitim hakkını elinden aldığını savunarak, üniversitelerin bu gençlere kapılarını kapattığını ifade etti. Ayrıca, öğrenci yurtlarının da yetersiz olduğu eleştirisinde bulunarak, gençlerin insani şartlarda barınma hakkının görmezden gelindiğini öne sürdü.

Kılıç, mezunların iş bulamadığı için salgın göçü yaşadığını, özellikle 30 yaş altındaki her 100 gençten 27'sinin eğitim ve istihdam dışında kaldığını vurguladı.

Mülakatlar ve İş Bulma Sorunları

Kılıç, hükümetin mülakatları kaldırmak için söz verip bunu gerçekleştirmediğini, iş başvuruları sırasında başarılı olan öğrencilerin mülakatlarda elendiğini iddia etti. "Bu iktidar, gencine eğitim ve iş olanağı sağlamayan bir iktidardır. Her şeyi yandaşlarına veren ve halkın evlatlarının umudunu çalan bu düzen değişmelidir," şeklinde konuştu.