CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, Esenyurt'ta Direniş Mesajı Verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, Esenyurt'ta Davet ile Direnişe Devam Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Demir, Ahmet Özer'in göreve iade edilmesi ve kayyum sürecinin sonlandırılması taleplerini yineleyerek, "Taleplerimiz gerçekleşene kadar Genel Başkanımızın da talimatıyla CHP, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu meydanda direnişe devam edecektir," dedi.

Protestolar Sürüyor

Esenyurt’ta, Özer'in tutuklanmasının ardından başlayan ve onun belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına yönelik protestolar devam ediyor. Volkan Demir, CHP milletvekilleri Sibel Suiçmez, İlhami Özcan Aygun, Ayça Taşkent, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve diğer partililerle birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Belediyeye Giriş ve Çalışmaların Başlatılması

Demir, 17 günün ardından sabah saatlerinde milletvekilleri ve belediye meclis üyeleriyle belediyeye girerek çalışmalara başladıklarını belirtti. Özer'in görevine iade edilmesi, kayyum sürecinin sonlandırılması ve Esenyurt'a hizmet gelmesi konularında karnelerini almak için direnişlerine devam edeceklerini ifade etti.

Son olarak, Demir, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nun pazartesi günü Esenyurt'ta toplanacağını da hatırlatarak, gelişmelerin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.