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CHP Genel Başkanı Özel, TTB Başkanı Azap ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TTB Başkanı Alpay Azap ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:57
CHP Genel Başkanı Özel, TTB Başkanı Azap ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özel, TTB Başkanı Azap ile Görüşme Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı parti genel merkezinde kabul etti. Bu önemli görüşme, sağlık politikaları ve tabipler birliği ile işbirliklerinin geliştirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Özel'e görüşmede CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz da eşlik etti.

Görüşmenin detayları ve sonuçları hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı kabul...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı kabul...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı kabul...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı kabul...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı kabul...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı kabul...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı kabul etti.

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