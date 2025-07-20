CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mehmet Murat Çalık'ın Tedavisine Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çalık'ın Sağlığına Dikkat Çekici Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu çerçevesinde tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın tedavi süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hastane Ziyareti ve Bilgilendirme

Özgür Özel, İzmir Şehir Hastanesi'nde Çalık'ın tedavi gördüğü hematoloji kliniğinde yetkililerden bilgi aldı. Buraya, Çalık ve ailesine destek amacıyla geldiğini ifade eden Özel, tedavi süreciyle ilgili bilgi edinmek için de hastane ziyaretinde bulunduğunu belirtti.

Sağlık Çalışanlarına Güven

Açıklamasında, tüm Türkiye'deki sağlık çalışanlarına güven duyduğunu vurgulayan Özel, "Ben bütün Türkiye'deki sağlık çalışanlarının, buradaki sağlık emekçilerinin, hematoloji kliniğinin gereğini yaptıklarına Özgür Özel olarak iknayım." ifadelerini kullandı. Ayrıca, sosyal medyada yer alan bazı paylaşımların sağlık emekçilerini üzdüğünü belirtti.

Aile ile Görüşme İzni

Özel, hematoloji kliniğinde hastaların sağlığı için girişlerin kısıtlandığını, bu yüzden kendisinin görüşme hakkını Çalık'ın annesine devrettiğini açıkladı. "Hocamızın onayıyla, durumu annesine ilettik ve kendisiyle görüşebilecekler." dedi.

Adalet ve Tedavi Süreci

CHP Genel Başkanı, tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının gereken hassasiyeti gösterdiğini vurguladı. "Tedavisi için gereken yapılacak, tetkikler en doğru şekilde gerçekleştirilecek. Kimseye hakkımızı yedirmeyiz ama haksızlık yapmak da bizim işimiz değil." şeklinde konuştu.

Parti Üyelerine Duyarlılık Çağrısı

Özel, hastaneye gelen partililerden tedavi sürecinde duyarlı olmalarını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde yetkililerden bilgi aldı. Özel, ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde yetkililerden bilgi aldı. Özel, ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı.