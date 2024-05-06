CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Denizlerin’ anmasında konuştu: “Kimse normalleşmeden bahsetmesin”

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, 52 yıl önce bugün idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma töreni için Karşıyaka Mezarlığı’na geldi. Anmaya katılan Özel, Gezmiş, İnan ve Aslan’ın mezarına karanfil bıraktı. Daha sonrasında ise Öze, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisine ‘siyasette yumuşama dönemi’ ile ilgili sorular yöneltilen Özgür Özel, “Normalleşmeyi en çok ben isterim. Ancak Taksim, AYM kararına rağmen yasaksa, arkadaşlarımız Gezi’den içeride yatıyorsa, kimse normalleşmeden bahsetmesin. Bu işin sonu Anayasa’ya varır mı diye de düşünmesin” ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne zaman iadeiziyarette bulunacağı ile ilgili sorulara ise Özel, “Henüz bir başvuru olmadı ama bir talep geleceğini biliyoruz. Kesinleşen bir tarih olursa zaten açıklarız” dedi.

“Tutuklular hakkında görüştük”

Gazetecilerin tutuklu generallerle ilgili sorularına ise Özel, “İki genel başkan görüşme yaptıktan sonra ya ortak bir açıklama yapılır ya da herkes kendine ait kısımlarla ilgili konuşur. Bu soruyu muhatabına yöneltmeniz lazım. Biz bu konuda bir dosya hazırladık ve gündemimizde yer verdik. Bu konuyla ilgili ilerleyen süreçte olumlu gelişmeler olmasını bekliyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Gezi davası için de 28 Şubat davası için de yaşanan hukuksuzluklar ve beklentiler üzerine bir gündem hazırlamıştık. Bunları görüşmede konuştuk. Nezaket içinde karşılıklı müzakere edildi. Biz, mesajımızı net şekilde dillendirdik” cevabını verdi.

“Deniz Gezmiş’in yolu yolumuzdur”





CHP lideri Özel, Karşıayaka Mezarlığı’ndaki Deniz Gezmiş'in mezarı başında şu sözlere de yer verdi: “Deniz Gezmiş, Filistin’deki arkadaşı İsa’dan ‘Filistin Şiiri’ isimli kitabı istemiş. Ancak arkadaşı ona kitabı verene kadar Gezmiş aramızdan ayrıldı. İsa, kitabı alıp saklamış ve ölmeden önce o da oğluna emanet etmiş ve demiş ki ‘Türkiye’de Deniz Gezmiş’İn yolunda giden birini bul ve bu kitabı ona ver.’ Bu kitap, geçen hafta Filistinli öğrenciler tarafından bize getirildi. Bu kitabı kaybolmaması için müzemizde sergileyeceğiz. Bir sonraki Genel Başkan’a devir teslim töreninde vereceğim. Çünkü Deniz Gezmiş’in yolu, tüm CHPlilerin yoludur”