CHP Genel Merkezi kararı: İstanbul İl Başkanlığı binası kapatıldı

CHP, Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatılmasına karar verdi; geçici il başkanlığı adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:57
CHP'nin basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genel Merkez yönetiminin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binası hakkında kapatma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, partinin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi düzenlenerek yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene dek sürecin işleteceği ifade edildi.

Bu süre zarfında İl Başkanı Özgür Çelik'in görevlerini sürdüreceği ve geçici il başkanlığı adresinin İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildiği aktarıldı.

