CHP İl Başkanları: 38. Olağan Kurultay'da Özgür İrade Vurgusu

CHP İl Başkanlarından Olağan Kurultay Açıklaması

Türkiye'nin en köklü siyasi partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantıda CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 81 il başkanı adına açıklamalarda bulundu.

Hukuk Dışı Saldırılar

Aslanoğlu, kurultay delegelerinin özgür iradesinin sorgulanmasına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bu saldırılar, CHP'nin kuruluş değerlerine ve temsil ettiği milyonlarca kişiye karşıdır," dedi. Ayrıca, son kurultayın karalanmaya çalışıldığını ve bu tür girişimlerin mesnetsiz olduğunu ifade etti.

Demokratik Yarış ve Sonuçları

Kendilerinin, kurultayı büyük bir demokrasi şöleni olarak nitelendiren Aslanoğlu, "38. Olağan Kurultay'da delegelerimizin iradeleri hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tecelli etmiştir. Hiçbir karalama girişimi bu gerçeği değiştiremez," şeklinde konuştu.

Başarı ve Mücadele Vurgusu

CHP'nin 47 yıl aradan sonra 2024 yerel seçimlerinde yeniden Türkiye'nin birinci partisi olduğuna dikkat çeken Aslanoğlu, "Bugün karşılaştığımız saldırıların nedeni 31 Mart 2024 yerel seçim başarımızdır," dedi. İktidarın karşısında durduklarını ve amaçlarının vatandaşa hizmet olduğunu vurguladı.

Parti Birliği ve Gelecek İçin Kararlılık

Aslanoğlu, 38. Olağan Kurultay'ın parti içi demokratik süreçlerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Önceki dönem Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in desteklendiğini ifade ederek, tüm il başkanlarının tek vücut olarak iktidar yolunda birlikte hareket ettiğini söyledi. Bu birlikteliğin, partiyi güçlü tutma kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.