CHP İl Başkanları: 38. Olağan Kurultay'da Özgür İrade Vurgusu

CHP il başkanları, 38. Olağan Kurultay'ındaki 'para karşılığı oy kullanma' iddialarını reddetti ve demokratik iradeye vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:24
CHP İl Başkanları: 38. Olağan Kurultay'da Özgür İrade Vurgusu

CHP İl Başkanlarından Olağan Kurultay Açıklaması

Türkiye'nin en köklü siyasi partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantıda CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 81 il başkanı adına açıklamalarda bulundu.

Hukuk Dışı Saldırılar

Aslanoğlu, kurultay delegelerinin özgür iradesinin sorgulanmasına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bu saldırılar, CHP'nin kuruluş değerlerine ve temsil ettiği milyonlarca kişiye karşıdır," dedi. Ayrıca, son kurultayın karalanmaya çalışıldığını ve bu tür girişimlerin mesnetsiz olduğunu ifade etti.

Demokratik Yarış ve Sonuçları

Kendilerinin, kurultayı büyük bir demokrasi şöleni olarak nitelendiren Aslanoğlu, "38. Olağan Kurultay'da delegelerimizin iradeleri hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tecelli etmiştir. Hiçbir karalama girişimi bu gerçeği değiştiremez," şeklinde konuştu.

Başarı ve Mücadele Vurgusu

CHP'nin 47 yıl aradan sonra 2024 yerel seçimlerinde yeniden Türkiye'nin birinci partisi olduğuna dikkat çeken Aslanoğlu, "Bugün karşılaştığımız saldırıların nedeni 31 Mart 2024 yerel seçim başarımızdır," dedi. İktidarın karşısında durduklarını ve amaçlarının vatandaşa hizmet olduğunu vurguladı.

Parti Birliği ve Gelecek İçin Kararlılık

Aslanoğlu, 38. Olağan Kurultay'ın parti içi demokratik süreçlerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Önceki dönem Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in desteklendiğini ifade ederek, tüm il başkanlarının tek vücut olarak iktidar yolunda birlikte hareket ettiğini söyledi. Bu birlikteliğin, partiyi güçlü tutma kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kurum, Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda Gelecek Vizyonunu Açıkladı
2
HAK-İŞ ve Hacettepe Üniversitesi'nden Önemli 'Emek ve Kadın' Paneli
3
Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor
4
Alperen Sakin'in Ölümünde Sanık Yeniden Hakim Karşında
5
Yaşar Güler ve Rüstem Umerov, Ankara'da Görüşme Gerçekleştirdi
6
Zelenskiy: Ukrayna'nın Toprak Bütünlüğünden Asla Taviz Vermeyeceğiz
7
DOGE'nin IRS Verilerine Erişim İddiası Gündemde

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık