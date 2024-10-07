CHP İl Başkanları Gülşah Durbay'a Tam Destek Verdi

CHP İl Başkanlarından Gülşah Durbay’a Destek Açıklaması

CHP’nin 81 il başkanı, Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a destek verdiklerini açıkladı. Durbay’a iftira atıldığının belirtildiği açıklamada, il başkanları Durbay’a sahip çıktıklarını ifade etti.

Kadınların Politikada Aktif Rolü

Açıklamada, Durbay’ın kadınların siyasette, iş hayatında ve karar alma süreçlerinde daha etkin olmaları gerektiğine inandığı vurgulandı. Türkiye’deki kadınların kimlik mücadelesinin, siyaset de dahil olmak üzere tüm alanlarda devam ettiği kaydedildi.

Psikolojik Şiddet ve Durbay’a Yönelik Saldırı

Durbay’a yönelik saldırının psikolojik şiddet içerdiği, bu durumun politik ve sistematik bir yapının sonucu olduğu belirtildi. "Gülşah Başkanımızın, verdiği büyük mücadeleler sonucunda zor bir hastalığa yakalandığını üzülerek öğrendik," ifadeleri kullanıldı.

Birlik Mesajı

Açıklamanın devamında, "Morale ve manevi güce en çok ihtiyaç duyduğu anda maruz kaldığı insanlık dışı saldırıyı kabul etmiyoruz. Gülşah Durbay, bütün gücü ve kararlılığı ile görevinin başındadır. Bizler onun yanındayız," denildi. Ayrıca, Genel Başkan ve partililere yönelik her türlü saldırıya karşı birlikte hareket etme vurgusu yapıldı.