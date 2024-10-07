DOLAR
34,25 -0,04%
EURO
37,65 -0,08%
ALTIN
2.914,56 0,18%
BITCOIN
2.177.822,61 -1,6%

CHP İl Başkanları Gülşah Durbay'a Tam Destek Verdi

CHP'nin 81 il başkanı, Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a destek açıklaması yaptı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:03
CHP İl Başkanları Gülşah Durbay'a Tam Destek Verdi

CHP İl Başkanlarından Gülşah Durbay’a Destek Açıklaması

CHP’nin 81 il başkanı, Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a destek verdiklerini açıkladı. Durbay’a iftira atıldığının belirtildiği açıklamada, il başkanları Durbay’a sahip çıktıklarını ifade etti.

Kadınların Politikada Aktif Rolü

Açıklamada, Durbay’ın kadınların siyasette, iş hayatında ve karar alma süreçlerinde daha etkin olmaları gerektiğine inandığı vurgulandı. Türkiye’deki kadınların kimlik mücadelesinin, siyaset de dahil olmak üzere tüm alanlarda devam ettiği kaydedildi.

Psikolojik Şiddet ve Durbay’a Yönelik Saldırı

Durbay’a yönelik saldırının psikolojik şiddet içerdiği, bu durumun politik ve sistematik bir yapının sonucu olduğu belirtildi. "Gülşah Başkanımızın, verdiği büyük mücadeleler sonucunda zor bir hastalığa yakalandığını üzülerek öğrendik," ifadeleri kullanıldı.

Birlik Mesajı

Açıklamanın devamında, "Morale ve manevi güce en çok ihtiyaç duyduğu anda maruz kaldığı insanlık dışı saldırıyı kabul etmiyoruz. Gülşah Durbay, bütün gücü ve kararlılığı ile görevinin başındadır. Bizler onun yanındayız," denildi. Ayrıca, Genel Başkan ve partililere yönelik her türlü saldırıya karşı birlikte hareket etme vurgusu yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Lideri Özel'den Sığınmacı Konusunda Önemli Açıklamalar
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü
3
Eskişehir'de Sokak Ortasında Pompalı Tüfekli Saldırı
4
Hazar Turan Alim için Veda Töreni Düzenlendi
5
Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
6
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazze Açıklaması
7
Bülent Arınç, Antalya Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılışında

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak