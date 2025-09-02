CHP İstanbul İl Yönetimi Tedbiren Görevden Alındı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresiyle seçilen il başkanı, il yönetimi ve il disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme, il başkanlığı görevlerini yürütmek üzere bir geçici kurul atadı.

Davacı iddiaları

Davacı Özlem Erkan, sunduğu şikayet dilekçesinde kongrenin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz olduğunu ileri sürdü. Erkan, delegelerin irade fesadı içinde olduklarını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaları ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre delegilerin oylarının para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatlerle yönlendirildiğini belirtti. Dilekçede ayrıca 8 Ekim 2023 kongresinde kullanılan oy sayısının 600 delege sınırını aştığı iddiası yer aldı.

Erkan, mahkemeden kongrede alınan tüm kararların tedbiren durdurulmasını, kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasını; önceki yönetimin göreve iadesini veya mahkemece uygun görülecek bir geçici kurulun atanmasını ve 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulmasını talep etti.

Mahkeme kararı ve geçici atama

Dosyayı karara bağlayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan il başkanı, il yönetimi asıl ve yedek üyeleri ile il disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına hükmetti. Mahkeme, görevleri yerine getirmek üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun görevlendirilmesine karar verdi.

Ayrıca, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları da mahkeme kararıyla kabul edildi.

Kongre ve kurultay takvimiyle ilgili tedbir

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecine ilişkin olarak, kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütü tarafından yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Kararın sınırları ve itiraz yolları

Mahkeme, CHP'nin bazı taleplerini reddetti; örneğin, 8 Ekim 2023'te yapılan kongrede alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebini reddetti. Kararda, ihtiyati tedbir ara kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğ edileceği, ayrıca kararın gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderileceği belirtildi. Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılacağı kaydedildi.

Mahkeme, kararın kabul edilen kısımlarına yönelik itiraz yolu olarak HMK 394. madde uyarınca mahkemeye itiraz hakkı; reddedilen kısımlar için ise HMK 391. madde uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolunun açık olduğunu bildirdi.