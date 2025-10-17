CHP Kadın Kolları'ndan Ankara'da 'Dünya Yoksullukla Mücadele Günü' Yürüyüşü

Çankaya'ya yürüyüşte gelir adaleti ve kadın emeği vurgusu

CHP Kadın Kolları, "17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü" nedeniyle düzenlenen yürüyüşte partinin Ankara İl Başkanlığı binasından Çankaya Belediye Başkanlığı'na kadar sloganlarla yürüdü.

Yürüyüşe katılan kadınlar, kortej halinde ilerleyerek hem yoksullukla mücadeleyi hem de hak arayışını yüksek sesle dile getirdi.

Çankaya Belediye Başkanlığı önünde açıklama yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü"'nün bir hak arayışı ve yüzleşme günü olduğunu vurguladı ve Türkiye'de gelir dağılımında eşitsizlik olduğuna, vatandaşların yoksullaştığına dikkat çekti.

Kaya, ayrıca "Kadınlar artık sadece iş arayan değil, varlığı görünmeyen bir emek ordusuna dönüştürülmek isteniyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Kadın Kollarınca "17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan kadınlar, sloganlar eşliğinde partinin Ankara İl Başkanlığı binasından Çankaya Belediye Başkanlığına kadar yürüdü.