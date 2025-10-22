CHP Kilis 39. Olağan İl Kongresi: Umut Mehmet Sapan İl Başkanı Seçildi

Kongre Detayları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kilis İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi, kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in yaptığı kongrede faaliyet raporları ile gelir-gider tabloları okundu ve oylandı.

Gamze Taşcıer, partinin yerel ve genel siyasetteki hedeflerine işaret ederek, "Bugün muhalefetteki son Kilis kongremiz olacak. Ben inanıyorum ki yapılacak ilk seçimde Kilis'ten 2 milletvekilini partimize kazandıracağız ve partimizi hem Kilis'te hem de Türkiye'de birinci parti yapacağız." dedi. Taşcıer ayrıca partiye emek verenlere teşekkür etti ve il başkanlığı için yarışan iki adaya başarı diledi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ise kongrede yaptığı konuşmada, kazandığı yerel seçimler sonrası parti içinde kendisine sahip çıkılmadığını belirtti. Bilecen, "Kendi içimizde çekişmekten birbirimize destek vermeyi unutuyoruz. Gençlerin önünü açalım bizlere güvenin. Bize destek olun." diye konuştu.

Kongrede toplam 101 delege oy kullandı. Yapılan oylamada Umut Mehmet Sapan 61 oy alarak CHP Kilis İl Başkanlığı'na seçildi. Diğer aday Mehmet Akif Perker 39 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Kongreye belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

