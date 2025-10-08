CHP'li Atalar: Devlet Tiyatroları'nda Sanatsal Kararlar Kişiselleşti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Devlet Tiyatrolarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Toplantıya Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu de katıldı.

Atalar'ın Açıklamaları

Atalar, "Köklü bir kurumsal geleneğe sahip Devlet Tiyatroları'nda yıllardır sanat kurullarıyla alınan kararlar, artık kişisel tercihler ve yakınlık ilişkileriyle belirlenir hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Tiyatroları'nın görevinin yalnızca oyun sahnelemek olmadığını, Cumhuriyet'in kültür felsefesini özgür sanat ilkesiyle yaşatmak ve halka taşımak olduğunu vurgulayan Atalar, repertuvar seçimleri, görev dağılımları ve turne planlamalarına ilişkin kararların geçmişte olduğu gibi danışma kurullarıyla değil, Genel Müdür takdirine bırakıldığını söyledi.

Atalar, bu uygulamanın kurumun özerkliğini zedelediğini, sanatın kamusal niteliğini ortadan kaldırdığını ve kurum içinden gelen sanatçıların da Genel Müdürlük makamının yetki sınırlarını aşarak sanatsal alana müdahale ettiğini ifade ettiklerini aktardı. Bazı sanatçıların keyfi biçimde sahnelerden uzaklaştırıldığı yönünde şikayetlerin bulunduğunu belirtti ve "Bir sanat kurumunda yönetim, otoriteyle değil itibarıyla var olur." dedi.

Atalar ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda görev yapan 8 sanatçı hocanın izinlerinin iptal edildiğini, 4 öğretim görevlisinin izinlerinin yenilenmediğini iddia etti.

Sanat ve kültür kurumlarının liyakat ile yönetilmesi çağrısında bulunan Atalar, "Cumhuriyet'in kültür damarlarıyla oynamak, toplumun düşünme yetisini kesmektir. Bizim mücadelemiz yeni bir düzen kurmak için değil, Cumhuriyet'in emanetini ehline teslim etmek içindir." sözleriyle görüşünü özetledi.

Beşikçioğlu'nun Değerlendirmesi

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bir ekol okul olarak nitelendirerek, bu kurumun düzeniyle oynamanın devlet tiyatrolarının karakterini ortadan kaldıracağını öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar (sağda), Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu (solda) ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.