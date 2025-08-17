CHP'li Ensar Aytekin, 6,1'lik depremin vurduğu Sındırgı'yı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Sındırgı'da

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Heyet ve ziyaretin kapsamı

Aytekin'e ziyaretleri sırasında CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ile İlçe Başkanı Ahmet Alğın eşlik etti. Heyet, hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi ve talepleri dinledi.

İncelemeler ve taziyeler

Aytekin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala artçıları süren depremde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda bina hasar aldı. Milletvekilimiz Serkan Sarı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın, İl Başkanımız Erden Köybaşı, Sındırgı Belediye Başkanımız Serkan Sak ve İlçe Başkanımız Ahmet Alğın ile birlikte ilçe merkezi ve köylerde yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Yıkımı devam eden binalarda da incelemelerde bulunduk. Sındırgı’da yaşayan tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Olayın ayrıntıları

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkıldı. Söz konusu enkazdan, 2 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin (sağ), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.