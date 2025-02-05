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CHP'li Orhan Sarıbal: 'Marmara Denizi Foseptik Çukuru Haline Geldi'

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Marmara Denizi'nin kirlenmesini eleştirdi ve çözüm önerileri sundu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:06
CHP'li Orhan Sarıbal: 'Marmara Denizi Foseptik Çukuru Haline Geldi'

Orhan Sarıbal, Marmara Denizi'ndeki Durumu Değerlendirdi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, son yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nin mevcut durumunu "maalesef bir foseptik çukuruna dönüşmüş durumda" şeklinde değerlendirdi.

Meclis'te Basın Toplantısı Düzenlendi

Sarıbal, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, laikliğin Anayasaya girişi yıl dönümünü kutladı. Laikliğin **çağdaş** ve **medeni** toplumlar için önemine vurgu yapan Sarıbal, "Laiklik, dinsizlik ya da inançsızlık değildir. İslamiyet'e karşı da değildir. Laikliğin bulunmadığı toplumlarda ne demokrasi ne de kalkınma gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

Müsilaj Tehdidi ve Çözüm Önerileri

Marmara Denizi'nde artan müsilaj tehdidine dikkat çeken Sarıbal, Kanal İstanbul için tahsis edilen kaynakların denizin temizliğine aktarılmasını önerdi. Özellikle Bursa'daki Nilüfer Çayı gibi kirlilik kaynaklarının temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kirlilik ve Oksijen Sorunu

Sarıbal, Marmara Denizi'nin çevresindeki illerin pisliklerini absorbe ederek çöp deposuna dönüştüğünü, çözülebilir oksijenin giderek azaldığını ve suyun alt katmanlarının sülfürleşerek ölü alanlar haline geldiğini belirtti. Bu durumu endişeyle izlediklerini ifade etti.

Zeytin Üreticilerine Destek Talebi

CHP'li Sarıbal, ayrıca zeytin üreticilerine sağlanan desteklerin artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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