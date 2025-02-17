CHP'li Özçağdaş: Türkiye'de Değişim Süreci Devam Eden Tek Parti CHP'dir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'dan Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, gazetecilerle düzenlediği sohbet toplantısında, partinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Özçağdaş, "Son kurultayın verdiği tek mesaj, Türkiye'de hala demokratik olarak değişim süreci yaşanan tek parti CHP'dir," dedi.

Eğitim Üzerine Faaliyetler

Özçağdaş, partisinin son bir yıl içerisinde eğitime yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi vererek, 2024 yılında düzenleyecekleri 'Eğitim Maratonu' ile ilgili kitap yayımladıklarını belirtti. Ayrıca, 26 ilde düzenledikleri eğitim buluşmalarında 10 binden fazla vatandaşla buluştuklarını söyledi. Özçağdaş, bu buluşmalarda öğrencilerin beslenme sorunları, eğitim mekanlarının güvenliği ve öğretmenlerin ekonomik zorlukları gibi konulara dikkat çekti.

Özel Okullar ve Kamu Eğitimi

Özçağdaş, özel okullara ilişkin bir soru üzerine, CHP'nin özel okulları kapatmayı hedeflemediğini ancak teşvik etme politikalarının da olmadığını ifade etti. "Özel okullar, çok iyi denetlenmesi gereken kurumlar. Eğitim kalitesini artırdığınızda aileler, devlet okullarını tercih edecektir," diye ekledi.

CHP'nin Eğitim Politikaları

Ana dilde eğitim ve zorunlu din dersleri konusundaki duruşlarını açıklayan Özçağdaş, CHP'nin eğitim dilinin Türkçe olduğu görüşünü savunarak, din dersinin içeriğinde kapsayıcı bir yapının önemini vurguladı. "Dinler tarihi ve ahlak kuralları gibi konuların öğretimi, daha geniş bir perspektifle ele alınmalıdır," dedi.

Demokratik Değişim ve Siyasi Durum

Özçağdaş, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin parti için oluşturduğu algılara karışmayacaklarını ve demokratik değişim sürecinin devam edeceğini belirtti. "Türkiye'nin bir numaralı gündemi, emekliler ve işsizliktir. Bu konuları kapatmaya çalışan bir Hacivat-Karagöz iktidarı var. Bu orta oyununda rol almayacağız," dedi. Ayrıca, öğretmen adaylarının mülakat sürecinin etik açıdan sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.