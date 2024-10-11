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CHP'li Sibel Suiçmez'den Erken Evliliklere Karşı Çağrı

Sibel Suiçmez, erken yaşta evliliklerin önlenmesi gerektiğini vurguladı, vurgu yaptığı istatistiklerle soruna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:31
CHP'li Sibel Suiçmez'den Erken Evliliklere Karşı Çağrı

CHP'li Sibel Suiçmez, Çocuk Evlilikleri İçin Önlem Çağrısı Yaptı

Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik acil tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Dünya Kız Çocukları Günü olduğuna dikkat çeken Suiçmez, "Kız çocukları, hem dünya hem de Türkiye nüfusunun büyük bir yüzdesini oluşturuyor. Türkiye'de 11 milyonu aşkın kız çocuğu yaşıyor" dedi.

Çocuk Haklarını Koruma Yükümlülüğü

Suiçmez, iktidar hakimiyetinin çocuk haklarını koruma görevini yerine getirmediğini savundu. "Her ne kadar iktidar, 'şunu yaptık, bunu yaptık' dese de, istatistikler her zaman gerçeği ortaya koyar. Bu konuda Milli Eğitim, Adalet ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları sınıfta kalmıştır" diye ekledi.

Erken Evliliğin Tehlikeleri

Suiçmez, eğitim dışındaki çocuk sayısının son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. "Çocuk yaşta zorla evlilikler özellikle kız çocuklarının eğitim haklarını ellerinden almaktadır. Erken evlilik, çocuk yaşta gebelik risklerini artırmakta ve anne ile bebek ölümlerine yol açmaktadır" dedi.

Kız Çocukları İçin Eşit Haklar

Suiçmez, çocukların korunması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın önlenmesi için atılması gereken somut adımlara işaret etti. "Kız çocuklarının savaş yüzünden ölmediği, istismar edilmediği ve eğitim haklarından eşit olarak yararlandığı bir dünya inşa etmek en büyük hedefim" şeklinde konuştu.

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