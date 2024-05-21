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CHP lideri Özel grup toplantısında konuştu: “Erdoğan’ın ‘yatsın’ dediklerine ceza verildi”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis grup toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 14:44
CHP lideri Özel grup toplantısında konuştu: “Erdoğan’ın ‘yatsın’ dediklerine ceza verildi”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündemde yer alan konulara değindi. Özel, Cumartesi Anneleri’nden Kobani Davası’na, Devlet Bahçeli’nin sorularından ekonomiye kadar pek çok konuyu ele aldı.

Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şöyle:

“Cumartesi Anneleri’nin etrafındaki utanç bariyerini kaldırın”

Son haftalarda Sayın Ali Yerlikaya, belli sayıda Cumartesi Annesi’nin Galatasaray Meydanı’nda olmasına izin veriyor fakat bu insanların etrafına utanç duvarı örülüyor. Bu hafta 1000. hafta. Annelerin Sayın Yerlikaya’dan talepleri var. Randevu verileceği söylenmişti. Umarım Türkiye’yi utandıracak değil, Anayasal bir hakkın kullanımına şahitlik ederiz. Her hafta olduğu gibi biz orada olacağız. Cumartesi Anneleri’nin etrafındaki utanç bariyerini kaldırın.”

“Kobani Davası’nda Erdoğan’ın ‘yatsın’ dediklerine ceza verildi”

“10 kişiye yakın bir heyet ile Kobani Davası’nı takip ettik. HDP’nin eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılanmış olduğu davada hukuki değil, siyasi kararların verildiğine şahit olduk. 16 yaşındaki evladımız Yasin Börü’nün öldürülmesinden sorumlu tutulmuşlar ancak ne Demirtaş ne de bir başkası Yasin Börü’nün ölümüyle bağlantılı bulunmadı. Davada yargılananlar, atmış oldukları tweetlerden, başka zamanlarda kullandıkları ifadelerden ötürü ceza aldılar. Sayın Demirtaş ve Yüksekdağ gibi bazılarına ağır cezalar verildi. Erdoğan’ın ‘yatsın’ dediklerine ceza verildi. Sorumluluk siyasilere bırakıldı.”

Devlet Bahçeli’nin sorularına yanıt

Sayın Bahçeli bana bugün 4 tane tuhaf soru sorumuş. Soruları okumaya utandım. Bu sorular bana sorulacak sorular değil. Ben soruların kime sorulması gerektiğini biliyorum ama o seviyeye inmek istemem. Promptera o soruları yazan iki kişi çıksın cevap versin bu sorulara önce. Bu iki kişinin ismi Sinan Ateş Davası’ndan nasıl ayıklanmış? Tetikçiyi kaçıran aracı, trafikte ceza yemeyecek hale getiren ikili kimdir? Sinan Ateş ölümü sonrasında taziye bildirilmeyecek diyen ikili kim? Dava üzerine sis çöktüren kim? Önce bunları cevaplayın.”

Ekonomiye eleştiri

“OVP’de enflasyon hedefi yüzde 33 seviyesindeydi, şimdi onu yüzde 38 olarak değiştirdiler. Dar gelirliye kemer sıktırmaya, emekliyi perişan etmeye devam ediyorlar. Memurun servisiyle uğraşıp, öğretmenlerin atamasını yapmıyor. Köprülere ve otoyollara da zam yaptılar.”

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