CHP Lideri Özel: Suriyeliler İçin Dönüş Takvimi Hızla Planlanmalı

Özgür Özel, Mersin'deki toplu açılış töreninde Suriyelilerin geri dönüşünü hızlandırma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:22
CHP Lideri Özel: Suriyeliler İçin Dönüş Takvimi Hızla Planlanmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de Açılış Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 217. Cadde'de gerçekleştirdiği Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Suriyelilerin memleketlerine dönüş sürecinin zaman kaybetmeden planlanması gerektiğini vurgulayarak, "Düşmanlık yapmadan, kabalık yapmadan ama zaman da kaybetmeden Suriyeliler için bir dönüş takvimi hızla planlanmalı, hepsi birden hızla memleketlerine dönecekleri sürece dahil edilmelidir," dedi.

Mersin'in Hizmetleri ve Ekonomik Eleştiriler

Açılışta konuşmasına devam eden Özel, *Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer*'in yaptığı hizmetlerin önemine dikkat çekti. Mersin'de gerçekleştirilen spor parkı, okuma salonları gibi projelerin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özel, asgari ücretle ilgili eleştirilerini de gündeme getirdi. "Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, cebinden çıkardığı kırmızı kart ile gösterim yaparak, emekli ve asgari ücretliler için bu iktidarı değiştirmek üzere mücadele edeceğini belirtti. Özel, Türkiye genelindeki tüm emeklileri, asgari ücretlileri ve ezilenleri kırmızı kart göstermeye davet etti.

Ekonomi Üzerine Çarpıcı Veriler

Özel, Mersin'in iktisadi zorluklarına da dikkat çekerek, "Tantuni geçen sene 110 liraydı, bu yıl ise 240 lira oldu. Asgari ücretli, 155 tantuni alabiliyorken şimdi sadece 92 tantuni alabiliyor," diyerek, halkın alım gücünün düştüğünü vurguladı.

Suriyelilerin Geri Dönüşü ve Sığınmacı Politikasına Eleştiri

Özel, Suriye'deki siyasi ve askeri istikrarın sağlanması gerektiğini dile getirerek, "Suriyeliler, artık Türkiye'nin yükü olmaktan çıkarılmalı. Sığınmacı politikalarını yaratanların karşısındayız," ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu sorundan kurtulması adına gereken adımları atma kararlılığında olduklarını belirtti.

Özel, konuşmalarının ardından açılış törenini gerçekleştirdi. Mersin'deki toplu açılış, yerel hizmetlerin devamlılığı konusunda önemli bir adımdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış töreni Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç Mahallesi'nde...

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış töreni Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç Mahallesi'nde düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış töreni Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç Mahallesi'nde...

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış töreni Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç Mahallesi'nde düzenlendi.

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