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CHP Lideri Özel Türkiye İş Bankası’nın 100. Yıl Kutlamasında

Özgür Özel, İş Bankası’nın 100. yıl kutlamasında bankanın başarılarına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 00:41
CHP Lideri Özel Türkiye İş Bankası’nın 100. Yıl Kutlamasında

CHP Lideri Özgür Özel’den İş Bankası’na Teşekkür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası’nın 100. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı. Tersane İstanbul’da gerçekleşen etkinlik, basına kapalı olarak düzenlendi ve iş, sanat dünyasından birçok davetlinin katılımıyla yapıldı.

Bankanın Kuruluş Felsefesi

Resepsiyonda konuşan Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından kurulan İş Bankası’nın, 100 yıl boyunca Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığını belirtti. Özel, Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan İş Bankası’nın başarısının köklerinde bilimselliğin, liyakatın ve çağın gerekliliklerini yakalamanın yattığını vurguladı.

Emeğe ve Liyakate Değer Verin

Özel, "İş Bankası, kökleri sağlam bir kurum. Torpilin değil, gerçek emeğin ve liyakatin ne demek olduğunu merak edenler İş Bankası’na baksınlar. İş Bankası, halkı da en çok destekleyen kurumlardan biridir. Türkiye, böyle yönetilirse dünyada sayılı ekonomilerden biri haline gelebilir" sözleriyle bankanın önemine dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun Katılamama Sebebi

CHP Genel Başkanı Özel, etkinliğe katılamayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ayrı bir programının olduğunu belirterek, "Önceki genel başkanlarımızla bir araya geldik. Partideki tüzük değişim süreciyle ilgili görüşlerini almak benim için çok önemli. Kendilerini ziyarete döneceğim ve görüşlerini alacağım" dedi.

Özel, birlik ve beraberliklerinin önemine de vurgu yaparak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı. Tersane İstanbul'da düzenlenen resepsiyon basına kapalı gerçekleştirildi. Resepsiyona, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı. Tersane İstanbul'da düzenlenen resepsiyon basına kapalı gerçekleştirildi. Resepsiyona, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı. Tersane İstanbul'da düzenlenen resepsiyon basına kapalı gerçekleştirildi. Resepsiyona, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı. Tersane İstanbul'da düzenlenen resepsiyon basına kapalı gerçekleştirildi. Resepsiyona, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı. Tersane İstanbul'da düzenlenen resepsiyon basına kapalı gerçekleştirildi. Resepsiyona, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı. Tersane İstanbul'da düzenlenen resepsiyon basına kapalı gerçekleştirildi. Resepsiyona, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı. Tersane İstanbul'da düzenlenen resepsiyon basına kapalı gerçekleştirildi. Resepsiyona, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı. Tersane İstanbul'da düzenlenen resepsiyon basına kapalı gerçekleştirildi. Resepsiyona, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı. Tersane İstanbul'da düzenlenen resepsiyon basına kapalı gerçekleştirildi. Resepsiyona, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı. Tersane İstanbul'da düzenlenen resepsiyon basına kapalı gerçekleştirildi. Resepsiyona, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı. Tersane İstanbul'da düzenlenen resepsiyon basına kapalı gerçekleştirildi. Resepsiyona, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

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