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CHP lideri Özgür Özel grup toplantısında konuştu: “Anayasa tanınmıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. 1 Mayıs’ta Taksim’in kapatılması ile ilgili olarak ise “Anayasa tanınmadı” ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 15:14
CHP lideri Özgür Özel grup toplantısında konuştu: “Anayasa tanınmıyor”

Partisinin grup toplantısından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemle ilişkili bazı açıklamalarda bulundu. Özel’in gündeminde, Taksim’in 1 Mayıs’ta kapatılması ile ilgili karar da yer aldı. Konuyla ilgili olarak Özel, “İktidarın Taksim alanının kapatması, gereksiz bir tedirginlik içinde olduğunu gösteriyor. Öte yandan iktidar, güvenliği sağlayamayacağını da açıkça itiraf ediyor. İçişleri Bakanı ile görüştüm ve iş birliği teklif ettim. Ancak bir takım istihbaratlar ve yasa dışı örgütlerin alana çağrı yapması nedeniyle izin veremeyeceklerini iletti. Buna kısıtlama diyor ancak bu bir yasaklama” ifadelerini kullandı.

Özel, Taksim ve 1 Mayıs’la ilgili konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Taksim ve Gezi Parkı’nı kendi egemenlik alanları gibi görüp, toplum buraya giderse egemenliklerini kaybedeceklerini sanıyorlar. Ama yasaklama yoluyla burayı korumaya çalışıyorsanız zaten artık orada bir iktidardan bahsedemezsiniz. Baskıyla kurulan iktidar, sonunda kaybetmeye mahkumdur.”

Yeni anayasa tartışmaları

Özgür Özel, bugün Numan Kurtulmuş ile yapmış olduğu görüşmeye de değindi. Özel, “Gündemde yeni bir anayasa tartışması var. Sayın Kurtulmuş bugün bir ziyarette bulundu. CHP de yeni anayasa yapma sürecine dahil olsun istiyorlar. Anayasa herkes için yapılır, Erdoğan için anayasa yapılmaz. Türkiye’nin bir anayasası var, hepimizin beğendiği ya da beğenmediği maddeler bulunuyor. Ancak yenisi yapılana kadar eskisine uymak zorunda herkes. AYM hükmü ‘Taksim’i yasaklayamazsın’ diyor. Ama bu karara uyan yok. Can Atalay ve Gezi Davası’nda da durum bu. Hak ihlalleri mevcut. AYM işçiler haklı diyorsa, biz de onlarla birlikte Taksim’e yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Ortada bir ikiyüzlülük söz konusu”

Özgür Özel konuşmasında, ABD’de Gazze için üniversitelerde yapılan protestolara da yer verdi: “Batı üniversitelerinden Gazze’deki katliama tepkiler artıyor. Bu protestoların şiddetle bastırılması utanç verici bir durumdur. Ama o eylemleri destekleyip Boğaziçi’nde ve ODTÜ’de öğrencilerin yaptığı eylemlere müdahale edilmesi, Devrim Stadı’nda mezuniyete izin verilmemesi ama gidip de ABD’deki eylemlerin övülmesi ikiyüzlülüktür. Devrim Stadı’na ‘Devrim’ yazan Filistin davasında hepimizin önderi Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıdır.”

Yeni müfredata tepki

Özel, yeni müfredat ve atanamayan öğretmenler için “MEB, okullarda 85 bin ücretli öğretmen çalıştırıyor, diğer tarafta ise 85 bin öğretmen atama bekliyor. Mülakatı kaldıracağız dediler, kaldırmamak seçmenin kandırılmaya çalışıldığını bir itirafı gibidir. Eğitimde reforma ihtiyaç var. Ancak şu anda eğitim yapboz tahtasına dönmüş durumda. Oldu bitti ile bir müfredatın yapılması sakıncalı bir durumdur. 10 yılda yaptık denilen müfredat için 7 günde görüş bildirme olmaz. Bu müfredatı reddediyoruz” dedi.

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