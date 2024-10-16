CHP Lideri Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demirtaş'ı Ziyaret Edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyarete gidiyor.

İzin Talebi ve Ziyaret Tarihi

Edinilen bilgilere göre, Özel, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na resmi izin talebinde bulundu. Bakanlığın, bu ziyarete onay verdiği ifade ediliyor.

Özel, planlanan ziyaretini 21 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirecek. Bu ziyaretin siyasi yansımaları da geniş bir şekilde tartışılmakta.