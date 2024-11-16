CHP'lilerin Esenyurt Belediyesi Eylemi Sürüyor

CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına karşı tepkilerini sürdürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, meclis üyeleri ve partililer Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Emir, burada yaptığı konuşmada, iktidarın CHP’li belediye başkanları ve Ahmet Özer’in, toplumun her kesiminden oy almasını içine sindiremediğini belirtti. Emir, "İçi boş bir iddianame, delilsiz soruşturma, sonradan uydurulmuş gizli tanık ve bu gizli tanıkla halkın gözünden gerçekleri kaçırabileceklerini ve mahkeme bahanesiyle de Esenyurt halkının iradesine çökebileceklerini zannediyorlar." şeklinde konuştu.

Demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini dile getiren Emir, "Eninde sonunda başaracağız, hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından CHP'lilerin meydanda bekleyişi devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.