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CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplandı: Özel Başkanlığında Kritik Gündem

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında kritik konuları ele almak üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:33
CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplandı: Özel Başkanlığında Kritik Gündem

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, parti genel merkezinde saat 13.20'de başladı.

Kritik Gündem Maddeleri

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Özel'in sunumuyla açılış yapılan toplantıda, belediyelere yapılan görevlendirmeler, TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri, ekonomi, iç ve dış politika gibi konular detaylı bir şekilde tartışılacak.

Destek Açıklamaları ve Erken Seçim Tartışmaları

MYK'de ayrıca, bugün 81 il başkanının ortak açıklaması ile Özgür Özel'e duyduğu destek, olağanüstü kurultay tartışmaları ve olası erken seçime yönelik çalışmalar gibi önemli konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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