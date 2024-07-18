CHP'nin eğitim seferberliği başladı: Anıt Park'ta 24 saatlik eğitim maratonu!

Özgür Özel, maratonun açılışında yaptığı konuşmada, etkinliği engellemeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını belirtti. "Bu kadar barışçıl, bilimsel ve çözüm öneren bir etkinliği dahi devletin polisine kanunsuz emirler vererek engellemeye çalışıyorlar," dedi. Özel, hayvanseverlerin Milli Egemenlik Parkı'na girişinin engellenmesi gerekçesiyle kürsünün Anıt Park'a taşındığını da ifade etti.

Eğitimde Tarikat ve Cemaat Çekişmeleri

Özel, eğitimdeki tarikat ve cemaat çekişmelerine de değindi. "Her köşe başını tutma yarışı var. Müfredata kendi zehirlerini nasıl akıtacaklarını düşünüyorlar. Bu durum çocukların eğitim kalitesini düşürüyor," dedi. Özel, PISA sınavlarındaki kötü sonuçların sebebinin eğitim sistemi olduğunu vurguladı ve "Çocuklarımız, doğru imkanlar sağlandığında neler başarabileceklerini gösteriyorlar." dedi.

100'den Fazla Eğitim Başlığı Ele Alınacak

Eğitim Maratonu'nda 100'ün üzerinde konu başlığı ele alınacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Erken Çocukluk Eğitimi, Temel Eğitim ve Ortaöğretim, Mesleki Eğitim ve MESEM, Cumhuriyet Aydınlanması ve Eğitim, Öğretmen Yetiştirme gibi pek çok önemli konu tartışılacak.

Eğitim Fakülteleri ve Uzmanlar Sahada

Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri, akademisyenler, eğitim sendikaları genel başkan ve yöneticileri, düşünce kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile siyasetçilerden oluşan 100'den fazla konuşmacı sunum yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da etkinlikte yer alacak.

Maratonun Kapanışı ve Basın Açıklamaları

Eğitim Maratonu, 19 Temmuz Cuma günü sabah saat 10.00’da sona erecek. Etkinliğin tamamlanmasının ardından CHP il ve ilçe örgütleri, tüm il ve ilçelerde basın açıklamaları yapacak. Eğitim Maratonu, eğitim politikaları üzerine geniş bir tartışma platformu sunarak, toplumun tüm kesimlerinden katılımcılarla zenginleşecek.