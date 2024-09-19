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CHP, Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesine Karşı AYM'ye Başvurdu

CHP, tasarruf tedbirleri düzenlemesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:32
CHP, Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesine Karşı AYM'ye Başvurdu

CHP'den AYM'ye Başvuru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 7521 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Günaydın Açıklamalarda Bulundu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle birlikte AYM'ye yaptıkları başvuru sonrasında basın mensuplarına önemli değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunda "tasarruf tedbirleri paketi" olarak bilinen düzenleme hakkında bilgi veren Günaydın, "Her ne kadar adı 'tasarruf tedbirleri' olsa da içeriği, vergilerin azalması veya daha fazla kamu zararı oluşmasına sebep olacak unsurlar taşıyor." ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin İçeriği Tartışmalı

Günaydın, bahsi geçen yasal düzenlemede otomotiv sektörü ile ilgili kamu yararına aykırı düzenlemeler bulunduğunu ifade ederek, "Damga vergisi oranlarının düşürülmesi ve özel tüketim vergisi oranlarının azaltılması gibi hususlar yer alıyor. Bu durum, tamamen yatırımcılar lehine bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor." açıklamasını yaptı.

Kamu İhale Kanunu'na İtiraz

Günaydın, ayrıca BOTAŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) için Kamu İhale Kanunu'na uyum zorunluluğunun kaldırılmasının tasarrufla bir ilgisinin olmadığını belirtti. "Kamu İhale Kanunu'na uymak bu memlekete tasarruf mu getirir?" sorusunu soran Günaydın, yasanın içeriğinin iptali gerektiğini dile getirdi.

Avukatlık Kanunu'na Aykırılık İddiası

CHP'li Grup Başkanvekili, "7521 sayılı kanunun, avukatların gayrimenkul alım-satımıyla ilgili bilgileri MASAK'a bildirme yükümlülüğü getirdiğini belirterek, bu durumun Avukatlık Kanunu'na aykırı olduğunu savundu. Ayrıca bazı kamu görevlilerinin birden fazla maaş almasını düzenleyen maddenin de yürürlüğünün 1 yıl ertelendiğini vurguladı.

Sosyal Medya Üzerinden Bilgi Paylaşımı

Günaydın, iptalini istedikleri diğer maddeler hakkında bilgilerin partinin sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

CHP, 7521 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un...

CHP, 7521 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (sağda), partililerle birlikte AYM'ye bulundukları başvurunun ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

CHP, 7521 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un...

CHP, 7521 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (sağda), partililerle birlikte AYM'ye bulundukları başvurunun ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

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