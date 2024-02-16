CHP yürüyüşüne saldırı planı davası yeniden görülmeye başlandı

Tutuklu sanıklar O.K. ve E.E., tutuksuz sanıklar ve avukatlar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Sanık F.Ö. ise cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Sanık O.K. ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını kabul ettiğini belirtti.

O.K, yaşadığı olay için pişmanlık duyduğunu söyledi. "Vatanımı karıştırdığımı cezaevinde anladım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi. Sanık F.Ö. ise DEAŞ'ın propaganda videolarıyla kandırıldığını ileri sürdü. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, bildiklerini anlattığını ifade eden F.Ö, eylem planından haberdar olmadığını savundu.

Sanık E.E. ise böyle bir olayın içinde olmasına üzüldüğünü, 6 yıl 7 aydır cezaevinde olduğunu söyledi. Beraatini ve tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklar O.K, E.E. ve F.Ö'yü yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakarak, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kılıçdaroğlu'nun, partili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek başlattığı yürüyüşe minibüsle saldırmayı planladığı iddia edilen O.K, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de yürüyüş güzergahında yakalandı. Olayla ilgili Kayseri ve Kocaeli'de 26 kişi daha gözaltına alınırken, M.K. isimli şüpheli kaçtı. DEAŞ'ın sözde "emiri" olduğu öne sürülen O.K ve 5 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "kasten öldürmeye teşebbüs", diğer sanıklar hakkında ise "terör örgütüne üye olmak" suçlarından 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne minibüsle saldırmayı planladıkları iddia edilen sanıklardan O.K, 14 yıl 7 ay 15 gün, diğer 24 sanık ise 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında hapis cezasına mahkum edilmiş, 2 sanık ise beraat etmişti. Firari M.K'nin dosyası ise ayrılmıştı. Tanık ve müşteki avukatlarının itirazı üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 21 sanığın cezasını onarken, avukatları olmayan 6 sanığın dosyasını yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeye göndermişti. Mahkeme heyeti, bu 6 sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, daha önce aldıkları 6 yıl 3'er ay hapis cezasını onamıştı.

Dava, tarafların Yargıtay'a başvurmasıyla devam etti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 19 sanık hakkındaki kararı, bazı avukatların duruşmaya gelmemesi, etkin pişmanlık dilekçelerinin göz ardı edilmesi ve bazı sanıkların örgütsel faaliyetlerinin kanıtlanamamasına rağmen cezalandırılmaları nedeniyle bozdu ve yerel mahkemeye geri gönderdi.