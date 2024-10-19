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Cibaliya Kampı'nda Yaralanmalar: İsrail Dronları Ateş Açtı

Gazze'nin Cibaliya Kampı'nda sığınmacılara yönelik İsrail dronlarından ateş açıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 23:04
Cibaliya Kampı'nda Yaralanmalar: İsrail Dronları Ateş Açtı

Cibaliya Kampı’nda İsrail Dronolarından Yaralanmalar

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı’nda, sığınma merkezinde bulunan birçok Filistinli, İsrail dronlarından açılan ateşle yaralandı. Olay, bölgede yaşanan gerilim ve insani durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olayın Ayrıntıları

Söz konusu olayda yaralananların sayısı ve durumları henüz netleşmezken, uluslararası toplumun ise devam eden bu tür saldırılara karşı tepkileri artmakta.

Cibaliya Mülteci Kampı, uzun bir süredir İsrail işgali ve ablukası altında büyük bir insani kriz yaşamaktadır. Bu tür istikrarsızlıklar, yerel halka büyük acılar çektirmekte ve birçok insanın yaşamını tehlikeye atmaktadır.

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