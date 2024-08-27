Cide'de Kaçak Dökülen Çöpler Temizlendi

Cide'deki Seyir Alanı Temizlendi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan ve deniz manzarası ile dikkat çeken Fener mevkisindeki seyir alanına, kaçak olarak dökülen çöp ve molozlar, Cide Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Valilik Talimat Verdi

Bölgedeki kirliliğe dair sosyal medyada paylaşımlar yapılmasının ardından, Kastamonu Valisi Meftun Dallı hemen talimat verdi. Cide Belediyesi temizlik çalışmalarını başlatarak, bölgedeki atıkların kaldırılmasını sağladı.

Başkan Demir'den Açıklama

Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir, temizleme işlemleri hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçtik. Cennet vatanımız Karadeniz’in incisi Cide’mize bu ihaneti yapanlara göz yummayalım. Vatandaşlarımızın bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde bizlere bilgi vermelerini rica ediyoruz." dedi.

Adli Çalışmalar Başlatıldı

Başkan Demir, bölgede kaçak döküm yapan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için güvenlik güçleri tarafından adli çalışmaların başlatıldığını da sözlerine ekledi.