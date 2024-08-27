Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cide'de Kaçak Dökülen Çöpler Temizlendi

Kastamonu Cide'deki seyir alanına dökülen çöpler, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:55
Cide'de Kaçak Dökülen Çöpler Temizlendi

Cide'deki Seyir Alanı Temizlendi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan ve deniz manzarası ile dikkat çeken Fener mevkisindeki seyir alanına, kaçak olarak dökülen çöp ve molozlar, Cide Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Valilik Talimat Verdi

Bölgedeki kirliliğe dair sosyal medyada paylaşımlar yapılmasının ardından, Kastamonu Valisi Meftun Dallı hemen talimat verdi. Cide Belediyesi temizlik çalışmalarını başlatarak, bölgedeki atıkların kaldırılmasını sağladı.

Başkan Demir'den Açıklama

Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir, temizleme işlemleri hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçtik. Cennet vatanımız Karadeniz’in incisi Cide’mize bu ihaneti yapanlara göz yummayalım. Vatandaşlarımızın bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde bizlere bilgi vermelerini rica ediyoruz." dedi.

Adli Çalışmalar Başlatıldı

Başkan Demir, bölgede kaçak döküm yapan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için güvenlik güçleri tarafından adli çalışmaların başlatıldığını da sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!