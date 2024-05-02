Çığ altında kaybolan minibüs 4 ay sonra bulundu

Van-Bahçesaray kara yolu, çığ ve yoğun kar nedeniyle yaklaşık olarak 4 aydır ulaşıma kapalı bir haldeydi. Havaların ısınmaya başlaması ile ekiplerin yol açma çalışmaları yürüttüğü esnada, Aralık ayında kar altında kalmış olan bir minibüs ortaya çıktı.

22 Aralık 2023 tarihinde, Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düşmüş, yol kapanınca vatandaşlar araçlarını orada bırakıp gitmişti. Bırakılan araçlardan biri olan minibüsün üzerine, gece yarısı bir çığ daha düşmüştü. Yol açma çalışmaları esnasında bu minibüs 4 ay sonra bulundu.

Ekipler, minibüsü olduğu alandan çıkararak sahibine teslim edecek.