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Çığ altında kaybolan minibüs 4 ay sonra bulundu

Van-Bahçesaray kara yolunda, çığ altında kalan araca, ancak 4 ay sonra ulaşılabildi. Yolu açmak için yapılan çalışmalarda, bir minibüs ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 14:25
Çığ altında kaybolan minibüs 4 ay sonra bulundu

Van-Bahçesaray kara yolu, çığ ve yoğun kar nedeniyle yaklaşık olarak 4 aydır ulaşıma kapalı bir haldeydi. Havaların ısınmaya başlaması ile ekiplerin yol açma çalışmaları yürüttüğü esnada, Aralık ayında kar altında kalmış olan bir minibüs ortaya çıktı.

22 Aralık 2023 tarihinde, Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düşmüş, yol kapanınca vatandaşlar araçlarını orada bırakıp gitmişti. Bırakılan araçlardan biri olan minibüsün üzerine, gece yarısı bir çığ daha düşmüştü. Yol açma çalışmaları esnasında bu minibüs 4 ay sonra bulundu.

Ekipler, minibüsü olduğu alandan çıkararak sahibine teslim edecek.

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