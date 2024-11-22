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Çin, ABD'yi Gazze'de Veto ile İnsanlık Vicdanının Karşısında Yer Almakla Suçladı

Çin, ABD'nin BMGK'deki Gazze ateşkesi veto kararını, insanlık vicdanına karşı bir duruş olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:26
Çin, ABD'yi Gazze'de Veto ile İnsanlık Vicdanının Karşısında Yer Almakla Suçladı

Çin, ABD'yi Gazze'deki Veto ile Eleştirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısını bir kez daha veto eden ABD'yi sert bir dille eleştirdi. Lin, veto kararının uluslararası vicdanın karşısında bir duruş sergilediğini ifade etti.

İnsanlık Vicdanı ve ABD'nin Veto Politikası

Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Lin, ABD'nin bu vetosunun, Gazze'de 13 aydır süren savaşın yarattığı insani krize dikkat çektiğini belirtti. Bu süreçte 4 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ve her geçen gün insani durumun daha da kötüleştiğini vurgulayan Lin, "ABD, bir kez daha uluslararası ateşkes çağrısını hiçe saydı" dedi.

ABD'nin Veto Kullanımına Dikkat Çekildi

Lin, ABD'nin BMGK'de ateşkes önerisini engellemek için veto yetkisini 6. kez kullandığını belirterek, bu durumun uluslararası toplumun barış çabalarını nasıl etkilediğini anlattı. "Şu an favori önceliğimiz, Gazze'de koşulsuz ateşkes sağlamak ve insani yardımlar için gerekli koşulları oluşturmaktır" diye ekledi.

ABD'nin Veto Geçmişi

ABD, 20 Kasım'da Gazze'de acil ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmişti. Vetoya rağmen, BMGK üyelerinden 14'ü tasarıya 'evet' oyu vermişti. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, oylama sonucunun hayal kırıklığı yarattığını ifade ederek, "ABD'nin tek başına vetosuyla, Gazze halkının yaşama umudunu paramparça etti" dedi.

Daha Önceki Veto ve İlişki

ABD, daha önce de 18 Ekim, 25 Ekim ve 20 Şubat 2024 tarihlerinde BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarılarını veto etmişti. 13 Aralık 2023'te gerçekleşen BM Genel Kurulu'nda, 153 ülkenin 'evet' oyu kullandığı insani ateşkes talebi de ABD'nin 'hayır' oyu vermesiyle reddedilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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