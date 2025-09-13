Çin'den ABD'nin 23 Çinli Şirketi İhraç Kontrol Listesine Almasına Tepki

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 23 Çinli şirketi ihracat kontrol listesine almasını eleştirerek uygulamaların tek taraflı ve küresel tedarik zincirini zayıflattığını söyledi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 22:15
Çin'den ABD'nin 23 Çinli Şirketi İhraç Kontrol Listesine Almasına Tepki

Çin'den ABD'nin 23 Çinli Şirketi İhraç Kontrol Listesine Almasına Tepki

Çin, ABD'nin yarı iletken, biyoteknoloji, havacılık, ticaret ve lojistik gibi sektörlerde faaliyet gösteren 23 Çinli şirketi 'ulusal güvenliğe ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulundukları' gerekçesiyle ihracat kontrolü uygulanacak varlık listesine almasına tepki gösterdi.

Çin'in Tepkisi

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı esnettiği ve ihracat kontrollerini Çinli şirketlere yaptırım uygulamak için kullandığı iddia edildi. Açıklamada, ABD uygulamalarının Çin'den ve diğer ülkelerden şirketlere baskı oluşturduğu, olağan ticari alışverişleri engellediği ve işletmelerin meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiği öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, bu tür girişimlerin küresel piyasa işleyişini sekteye uğrattığı ve 'küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının altını oyduğu' vurgulandı. Çin, Washington yönetimine ulusal güvenlik kavramının sınırlarını esnetmeyi bırakma ve Çinli şirketlere mantıksız baskı uygulamayı sonlandırma çağrısı yaptı. Aynı zamanda hükümetin, ülke şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağı belirtildi.

ABD Kararı ve Zamanlama

Hatırlatıldığı üzere, ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 12 Eylül'de, 'ulusal güvenliğe ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulundukları' gerekçesiyle aralarında 23 Çin şirketinin olduğu 32 firmayı 'özel lisansa tabi kuruluşlar' listesine eklediğini duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca, Çin ve ABD'nin ekonomi ve ticaret görüşmeleri için 14 Eylül'de Madrid'de bir araya geleceği hatırlatılarak, bu gelişme ışığında ABD'nin yaptırım kararı hakkında 'gerçek niyetine ilişkin soru işaretleri' oluştuğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Mut'ta Tır-Otobüs Kazası: 3 Ölü, 7 Yaralı
2
Yair Golan: Netanyahu İsrail'i Batı'dan İzole Ediyor
3
Erkan Taş, Osmancık Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu
4
Kayseri'de Otobüste 1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
5
Sakarya Zaferi 104. Yılında Polatlı'da Anıldı
6
Erdoğan: 15 Temmuz Sonrası Ellerini Ovuşturanlar Hüsrana Uğradı
7
Gazze'de İsrail Saldırıları: 6 Binden Fazla Kişi Evsiz Kaldı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye