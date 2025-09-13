Çin'den ABD'nin 23 Çinli Şirketi İhraç Kontrol Listesine Almasına Tepki

Çin, ABD'nin yarı iletken, biyoteknoloji, havacılık, ticaret ve lojistik gibi sektörlerde faaliyet gösteren 23 Çinli şirketi 'ulusal güvenliğe ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulundukları' gerekçesiyle ihracat kontrolü uygulanacak varlık listesine almasına tepki gösterdi.

Çin'in Tepkisi

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı esnettiği ve ihracat kontrollerini Çinli şirketlere yaptırım uygulamak için kullandığı iddia edildi. Açıklamada, ABD uygulamalarının Çin'den ve diğer ülkelerden şirketlere baskı oluşturduğu, olağan ticari alışverişleri engellediği ve işletmelerin meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiği öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, bu tür girişimlerin küresel piyasa işleyişini sekteye uğrattığı ve 'küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının altını oyduğu' vurgulandı. Çin, Washington yönetimine ulusal güvenlik kavramının sınırlarını esnetmeyi bırakma ve Çinli şirketlere mantıksız baskı uygulamayı sonlandırma çağrısı yaptı. Aynı zamanda hükümetin, ülke şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağı belirtildi.

ABD Kararı ve Zamanlama

Hatırlatıldığı üzere, ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 12 Eylül'de, 'ulusal güvenliğe ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulundukları' gerekçesiyle aralarında 23 Çin şirketinin olduğu 32 firmayı 'özel lisansa tabi kuruluşlar' listesine eklediğini duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca, Çin ve ABD'nin ekonomi ve ticaret görüşmeleri için 14 Eylül'de Madrid'de bir araya geleceği hatırlatılarak, bu gelişme ışığında ABD'nin yaptırım kararı hakkında 'gerçek niyetine ilişkin soru işaretleri' oluştuğu kaydedildi.