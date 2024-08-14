Çin'den Gazze İçin Ateşkes Destekleri

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze Uyarısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de süregelen çatışmaların sona ermesi için kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması adına yürütülen tüm girişimleri desteklediğini duyurdu.

Uluslararası İş Birliği Çağrısı

Xinhua ajansının aktardığına göre, Bakanlık Sözcüsü Lin Cien, düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki ateşkes müzakerelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Lin, bölgede yaşananların en kısa sürede sona ermesi için uluslararası topluma birlikte çaba gösterme çağrısında bulundu. Çatışmaların Önlenmesi İçin Çaba

Lin Cien, Çin'in Gazze'deki durumun yatıştırılması ve olası çatışmaların daha da alevlenmesinin önüne geçmek için uluslararası iş birliğini sürdürme kararlılığını belirtti.