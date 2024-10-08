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Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'nde Filipin Gemilerine Su Sıktı

Güney Çin Denizi'nde Çin Sahil Güvenliği iki Filipin gemisine tazyikli su uygulayarak gerilimi artırdı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:08
Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'nde Filipin Gemilerine Su Sıktı

Çin Sahil Güvenliği'nden Filipin Gemi İhlali Uyarısı

Son gelişmelere göre, Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'nde Scarborough Sığı yakınlarında iki Filipin gemisine tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu. Yüzeysel olarak değerlendirilse de, bu durum bölgedeki gerilimin arttığını gösteriyor.

Olayın Ayrıntıları

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Sü Yi, yaptığı açıklamada, 3001 ve 3002 plakalı gemilerin, söz konusu bölgede Çin hükümetinin izni olmadan hareket ettiğini belirtirken, bu durumun yasal ve kontrol tedbirleri ile karşılandığını aktardı. Sü, Filipin yönetimine bölgedeki faaliyetlerini durdurmaları konusunda uyarıda bulundu.

Filipinler'den Gelen Tepki

Filipinler’den gelen açıklamada ise su sıkılan gemilerin, Filipinler Balıkçılık ve Deniz Kaynakları Bürosu'na ait olduğu ve bölgedeki balıkçılara destek sağladığı ifade edildi.

Scarborough Sığı ve Tarihi Çatışmalar

Scarborough Sığı, Filipinler’in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili mesafede bulunan üçgen biçimli bir bölgedir. 2012 yılında burada gerçekleşen gerginlik, Filipinler'in kaçak avlanan Çin balıkçı gemilerini alıkoyma girişimi ile başlamış, bu durum iki ülke arasında büyük bir krize neden olmuştur.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra, bölgedeki ülkeler arasında süre gelen egemenlik anlaşmazlıklarının merkezinde yer almaktadır. Çin, tarihsel hak iddialarıyla bu bölgenin %80'inde egemenlik iddia etmekte, ancak bu haklar Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkeler tarafından da sorgulanmaktadır.

Bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri varlıklarını artıran Çin, bu duruma ABD'nin karşı çıktığı bilinmektedir. Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Filipinler'in açtığı davada verdiği kararla Çin'in bölgedeki tek taraflı hak iddialarının yasadışı olduğuna hükmetmiştir.

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