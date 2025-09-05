DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,39 -0,56%
ALTIN
4.752,35 -1,31%
BITCOIN
4.670.302,36 -2,6%

Çin, 'Şıyan-29' Uydusunu Long March 3C ile Fırlattı

Çin, 'Şıyan-29' deney uydusunu Long March 3C ile Şiçang'dan fırlattı; uydu yörüngeye yerleşti, bu Long March'ın 592. başarılı görevi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:27
Çin, 'Şıyan-29' Uydusunu Long March 3C ile Fırlattı

Çin 'Şıyan-29' Uydusunu Long March 3C ile Başarıyla Fırlattı

Xinhua'nın haberine göre Çin, uydu teknolojisi testleri ve yer ile uzay çevresi gözlemleri için tasarlanmış Şıyan sınıfı uydulardan birini uzaya gönderdi.

Fırlatış Detayları

Şıyan-29 uydusu, Long March 3C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydu, fırlatılışın ardından planlanan yörünge konumuna başarıyla yerleşti.

Bu operasyon, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 592. başarılı taşıma görevi olarak kayıtlara geçti.

Şıyan Uyduları Hakkında

Adı Çince'de "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yörünge teknolojilerinin test edilmesi ve uzay çevresinin izlenmesi amacıyla kullanılıyor.

İlk Şıyan uydusu 2004'te uzaya gönderildi; şu anda bu seriden 48'i yörüngede aktif durumda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
2
İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi Toplu Ulaşım Ücretsiz (06.00-16.00)
3
Bağcılar'da Balyozlu Kuyumcu Soygunu Girişimi: Motosikletli 4 Şüpheli Kaçtı
4
Kazakistan'da 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildi
5
Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
6
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
7
Bolu'da şüpheli maddeden etkilenen polislerden sonuncusu da taburcu edildi

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire