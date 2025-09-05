Çin, 'Şıyan-29' Uydusunu Long March 3C ile Fırlattı

Çin 'Şıyan-29' Uydusunu Long March 3C ile Başarıyla Fırlattı

Xinhua'nın haberine göre Çin, uydu teknolojisi testleri ve yer ile uzay çevresi gözlemleri için tasarlanmış Şıyan sınıfı uydulardan birini uzaya gönderdi.

Fırlatış Detayları

Şıyan-29 uydusu, Long March 3C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydu, fırlatılışın ardından planlanan yörünge konumuna başarıyla yerleşti.

Bu operasyon, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 592. başarılı taşıma görevi olarak kayıtlara geçti.

Şıyan Uyduları Hakkında

Adı Çince'de "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yörünge teknolojilerinin test edilmesi ve uzay çevresinin izlenmesi amacıyla kullanılıyor.

İlk Şıyan uydusu 2004'te uzaya gönderildi; şu anda bu seriden 48'i yörüngede aktif durumda bulunuyor.