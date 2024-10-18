Çin, Tayvan'ın Mumbai Ofisi Nedeniyle Hindistan'ı Protesto Etti

Çin'den Hindistan'a Protesto

Çin, sahip olduğu egemenlik ihtilafı nedeniyle Tayvan'ın Hindistan'ın Mumbai kentinde ofis açmasını protesto etti. Bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri derinden etkiliyor.

Tayvan'ın Yeni Ofisi Açıldı

Tayvan, "Taipei Ekonomi ve Kültür Merkezi" adıyla Mumbai'de yeni bir ofis açtı. Bu ofisin açılışı 17 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bu durumun Pekin tarafından kabul edilemeyeceğini belirtti.

Çin'in Açıklamaları

Mao, Pekin'deki basın toplantısında, "Tek Çin" ilkesinin Hindistan'ın önemli bir siyasi taahhüdü olduğunu vurguladı. Ayrıca, Hindistan'a diplomatik kanallardan protesto ilettiklerini söyledi.

Hindistan'a Çağrı

Mao, Hindistan'a Tayvan ile olan resmi ilişkilerini kesmesi ve bu konuda dikkatli davranması çağrısında bulundu. Bu adımların, Çin-Hindistan ilişkilerinin gelişmesine zarar vermemesi gerektiğini kaydetti.

Tayvan'ın Durumu

Tayvan, 1949'dan bu yana fiili olarak bağımsız bir yönetim sergiliyor. Çin, Tayvan'ın uluslararası statüsünü kabul etmemekte ısrarcı ve bu nedenle Tayvan'ın bağımsız diplomatik ilişkiler kurmasına karşı çıkıyor.

Diplomatik Temsil Alanı

Tayvan, diplomatik olarak Pekin'i tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adı altında temsilcilikler açarak varlığını sürdürüyor. Şu an B.M. üyesi 11 ülke ve Vatikan tarafından resmi olarak tanınmakta.