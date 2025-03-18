Çinli Bilim İnsanları, Böceklerden İlham Alarak Uzay Madenciliği Robotu Geliştirdi

Çinli bilim insanları, böcek hareketlerinden esinlenerek 6 bacaklı yeni bir uzay madenciliği robotu tasarladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:19
Çinli Bilim İnsanları, Böceklerden İlham Alarak Uzay Madenciliği Robotu Geliştirdi

Çinli bilim insanları, böcek hareketlerinden ilham alarak tasarladıkları 6 bacaklı yeni uzay madenciliği robotunu geliştirdi. Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) tarafından yayımlanan habere göre, bu başarı, Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi Profesörü Liu Xinhua liderliğindeki araştırma ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Ekibin geliştirdiği robot, yaygın insansı robotlar ve robotik köpeklerden oldukça farklı bir yapıya sahip. Araştırmacılar, bu robotun özellikle mikro yer çekimli ortamda çalışmak üzere tasarlandığını açıkladı.

Ay ve asteroitlerde maden arama ve çıkarma işlemleri için tasarlanan bu robot, 3 tekerlek ve 3 pençeden oluşan 6 bacak yapısı sayesinde asteroitlerin yüzeylerine sabitlenebiliyor ve kayalık alanlarda rahatça hareket edebiliyor.

Prof. Liu ve ekibi, "Mikro yer çekimi simülasyon deneylerini başarıyla gerçekleştirdik. Robot, simüle edilmiş Ay toprağı ortamında yürüyebildi, kendini yüzeye sabitleyebildi ve hatta örnekler toplayabildi. Bu da ilk tasarımımızın doğruluğunu kanıtladı" diyerek robotun performansını vurguladılar.

Robotun patent başvurusunun yapıldığı belirtilirken, bu inovatif çalışmanın gelecekteki yıldızlararası madenciliğin önünü açması hedefleniyor.

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